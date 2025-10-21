Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал корреспондентам РИА Новости о подавленном настрое среди украинских военных, которые терпят значительные утраты в личном составе.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о планах ВСУ перейти к активным атакам.
По оценке Сальдо, противник серьезно ослаблен и не способен провести успешную операцию. Он отметил, что амбиции не соответствуют реальным силам, в то время как российские воины действуют умело и твердо удерживают позиции.
