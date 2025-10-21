Нефтяной капкан для Китая: раскрыто, ради чего США втягивают Венесуэлу в войну

В разгар глобальных геополитических сдвигов политолог Ростислав Ищенко поделился мыслями о возможном столкновении между Вашингтоном и Каракасом.

Фото: flikr.com by Carlos Díaz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг Венесуэлы

Он отметил, что Дональд Трамп, обещавший завершить военные конфликты во время предвыборной кампании, теперь, напротив, подталкивает к эскалации напряженности на южноамериканском направлении.

Ищенко поделился своим мнением отвечая на вопросы аудитории издания "Военное дело".

Эксперт подчеркнул, что основной мотив действий американской стороны кроется в стремлении захватить влияние над ключевыми потоками черного золота, чтобы вновь обрести рычаги для регулирования цен на мировом рынке. Венесуэла, как один из ведущих экспортеров углеводородов на планете и в своем регионе, становится лакомым куском в этой игре.

Ищенко считает, что Москва не в силах остановить потенциальную интервенцию, если Белый дом примет твердое решение. Тем не менее, она способна оказать помощь в финансовой, военной и дипломатической сферах, а также помочь обойти возможную блокаду, при условии, что режим Николаса Мадуро сохранит стойкость и сможет организовать достойный отпор.

По его мнению, Пекин проявляет куда больший интерес к сохранению нынешней власти в Каракасе, поскольку именно Китай окажется под прямым прицелом в случае, если Вашингтон возьмет под контроль нефтяные цены. Экономика КНР сильно зависит от доступных энергоресурсов, и значительная доля импорта приходится именно на венесуэльские поставки.

Если американцы вытеснят Каракас с арены, то даже совместные усилия Москвы и Тегерана по наращиванию объемов не сработают мгновенно — на адаптацию уйдет год или два, а за это время Поднебесная может серьезно пострадать. К тому же, общий рост котировок энергоносителей ударит и по российским, и по иранским партиям, хоть и в меньшей степени.

Для России риски проявятся не сразу, но в долгосрочной перспективе. Укрепление позиций противника в Латинской Америке ослабит союзника в лице Китая и ухудшит баланс сил на мировой арене.

После нейтрализации Пекина Вашингтон, вероятно, обрушит котировки, чтобы подорвать доходы российского казны и выдавить отечественные товары с ключевых рынков — план по ослаблению Москвы и ее партнера зреет еще с начала тысячелетия. Однако исход не предрешен: если в Венесуэле вспыхнет мощное подпольное сопротивление новому руководству и интервентам, то американцы утонут в расходах на поддержку непопулярного марионеточного режима.

Это превратится в настоящую западню — отступить сразу нельзя, чтобы не признать провал, придется вкладывать средства минимум на пять лет, а потом свалить вину на ушедшую администрацию, когда Трамп уже не будет у руля.

В итоге сценарии развития событий могут быть самыми разными, и их стоит отслеживать по мере поступления свежих данных.