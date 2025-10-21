Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фигура без диет и марафонов: фитнес-программа, в которую влюбляются с первого круга
Без полиции и нервов: теперь мелкие аварии можно оформить дороже
Опасность скрыта в капле: как бумага за секунду разоблачает плохое топливо
В Петропавловске-Камчатском появится памятник первооткрывателю Камчатки
В Госдуме ответили на инициативу Запада о создании трибунала по России
Секретный гарнир, который затмит мясо: ароматная капуста с золотой корочкой
Сильнейшие животные планеты: кого природа наградила сверхспособностями
Хвоя с эффектом сияния: почему голубые ели выглядят, как из другой планеты
Мирные титаны океана оказались навигаторами: теперь ясно, почему они исчезают в километровой бездне

Нефтяной капкан для Китая: раскрыто, ради чего США втягивают Венесуэлу в войну

Мир

В разгар глобальных геополитических сдвигов политолог Ростислав Ищенко поделился мыслями о возможном столкновении между Вашингтоном и Каракасом.

Флаг Венесуэлы
Фото: flikr.com by Carlos Díaz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг Венесуэлы

Он отметил, что Дональд Трамп, обещавший завершить военные конфликты во время предвыборной кампании, теперь, напротив, подталкивает к эскалации напряженности на южноамериканском направлении. 

Ищенко поделился своим мнением отвечая на вопросы аудитории издания "Военное дело".

Эксперт подчеркнул, что основной мотив действий американской стороны кроется в стремлении захватить влияние над ключевыми потоками черного золота, чтобы вновь обрести рычаги для регулирования цен на мировом рынке. Венесуэла, как один из ведущих экспортеров углеводородов на планете и в своем регионе, становится лакомым куском в этой игре.

Ищенко считает, что Москва не в силах остановить потенциальную интервенцию, если Белый дом примет твердое решение. Тем не менее, она способна оказать помощь в финансовой, военной и дипломатической сферах, а также помочь обойти возможную блокаду, при условии, что режим Николаса Мадуро сохранит стойкость и сможет организовать достойный отпор.

По его мнению, Пекин проявляет куда больший интерес к сохранению нынешней власти в Каракасе, поскольку именно Китай окажется под прямым прицелом в случае, если Вашингтон возьмет под контроль нефтяные цены. Экономика КНР сильно зависит от доступных энергоресурсов, и значительная доля импорта приходится именно на венесуэльские поставки.

Если американцы вытеснят Каракас с арены, то даже совместные усилия Москвы и Тегерана по наращиванию объемов не сработают мгновенно — на адаптацию уйдет год или два, а за это время Поднебесная может серьезно пострадать. К тому же, общий рост котировок энергоносителей ударит и по российским, и по иранским партиям, хоть и в меньшей степени.

Для России риски проявятся не сразу, но в долгосрочной перспективе. Укрепление позиций противника в Латинской Америке ослабит союзника в лице Китая и ухудшит баланс сил на мировой арене.

После нейтрализации Пекина Вашингтон, вероятно, обрушит котировки, чтобы подорвать доходы российского казны и выдавить отечественные товары с ключевых рынков — план по ослаблению Москвы и ее партнера зреет еще с начала тысячелетия. Однако исход не предрешен: если в Венесуэле вспыхнет мощное подпольное сопротивление новому руководству и интервентам, то американцы утонут в расходах на поддержку непопулярного марионеточного режима.

Это превратится в настоящую западню — отступить сразу нельзя, чтобы не признать провал, придется вкладывать средства минимум на пять лет, а потом свалить вину на ушедшую администрацию, когда Трамп уже не будет у руля.

В итоге сценарии развития событий могут быть самыми разными, и их стоит отслеживать по мере поступления свежих данных.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Сокровища без пиратов: российские и китайские ученые нашли кладовую редких металлов
Наука и техника
Сокровища без пиратов: российские и китайские ученые нашли кладовую редких металлов
Тараканы сбегают, будто кто-то включил сигнал тревоги: один продукт из кухни решает проблему
Недвижимость
Тараканы сбегают, будто кто-то включил сигнал тревоги: один продукт из кухни решает проблему
Популярное
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу

Почему кошки издают тихую трель с подрагивающей челюстью, глядя на птиц? Разбираем: фрустрация, возбуждение, сенсорная настройка и что делать владельцу.

Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Малина засыпает, а садоводы действуют: осенняя хитрость для рекордного урожая весной
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
Последние материалы
Столичная реновация ускоряется: в новые квартиры переедут более 200 тысяч москвичей
Москвичи нашли способ путешествовать без виз и чемоданов — всё дело в этом маршруте
Гром среди футбольных блогеров: известное имя появилось в списках “Миротворца”
Он пахнет смертью, но нужен миру: зачем учёные оберегают самое отвратительное растение Земли
Ваня Дмитриенко поддержал Анну Пересильд на премьере: почему певец дарит цветы без повода
Посудомойка наводит туман на стёкла: как защитить посуду от налёта и потери блеска
Учёные назвали самый страшный фильм в истории: какие хорроры заставляют зрительские сердца биться чаще
Тёплый старт для метаболизма: какой завтрак превращает организм в машину для сжигания жира
Бумажные квитанции уходят в прошлое: кто пострадает от цифрового переворота в ЖКХ
Отоспаться на выходных не получится: врачи предупреждают о скрытой ловушке для организма
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.