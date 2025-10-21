Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:20
Мир

Попытки Запада организовать трибунал по России не окажут никакого влияния на страну и ее руководство. Об этом Pravda.Ru заявил депутат Государственной Думы, первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа.

Флаг Европейского Союза
Фото: commons.wikimedia.org by GrandCelinien, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Европейского Союза

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщило, что Венгрия и Словакия отказались участвовать в инициативе Брюсселя по созданию так называемого трибунала против России.

Чепа считает, что инициатива по созданию трибунала против России — это всего лишь очередная форма давления на страну, не имеющая реальных правовых последствий. По его словам, Россия не признает Международный уголовный суд, а потому любые решения таких структур не имеют силы.

"За этим трибуналом ничего не последует. Россия не признает Международный уголовный суд, и его решения для нас не имеют силы. Это лишь попытка оказать политическое давление на страну", — подчеркнул Чепа.

Он отметил, что подобные шаги направлены лишь на демонстрацию негативного отношения к Москве со стороны ряда европейских стран. Он добавил, что даже в Европе есть государства, которые не поддерживают такие инициативы и отказываются участвовать в провокациях против России.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
