Лондон хочет мира — но только своего: зачем Британии военное присутствие на Украине

Британия готова ввести свои войска на Украину после окончания конфликта, чтобы закрепить влияние и установить военное присутствие в регионе. Об этом Pravda.Ru заявил военный аналитик, эксперт по безопасности Игорь Герасимов.

Фото: commons.wikimedia.org by Rian (Ree) Saunders, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Великобритании

Ранее телеканал Sky News сообщил, что глава британского Минобороны Джон Хили подтвердил готовность направить военных на территорию Украины после завершения боевых действий.

По словам Герасимова, Лондон намерен использовать послевоенную ситуацию для установления контроля над стратегически важными районами. Речь, в частности, идет о создании военно-морской базы и центра подготовки противодиверсионных сил в районе Очакова.

"Британцы давно проявляют интерес к этому региону — еще со времен Советского Союза здесь существовала база подготовки морских подразделений. Сейчас они хотят закрепиться там, чтобы влиять на политику и военную ситуацию в Черноморском регионе. Это недорого для них, но дает серьезные рычаги давления", — пояснил эксперт.

Герасимов подчеркнул, что подобные планы несут прямые риски для России, поскольку фактически означают расширение военного присутствия НАТО у ее границ.

"Для России это абсолютно неприемлемо. Мы не должны допустить появления британской базы на территории Украины. В нашей военной доктрине должно быть прописано, что Николаевская и Одесская области должны находиться под российским контролем. Это вопрос национальной безопасности", — заявил аналитик.

Он добавил, что ослабленная Украина не способна удерживать контроль над своими территориями, а западные союзники стремятся воспользоваться этой уязвимостью для укрепления собственных позиций в регионе.