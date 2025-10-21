Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одна ложка — и зима перестаёт быть скучной: ароматная аджика, которая спасает вкус любого блюда
Наука нашла кнопку старости: в каком возрасте организм включает биологический таймер
Что произошло на юбилее Михалкова? Садальский рассказал забавную историю о Юрие Башмете и Путине
Кошка смотрит в стену и толстеет: как превратить дом в территорию для охоты и игры
Туристы едут за пляжем, а находят древний город: это озеро меняет представление об отдыхе
Наталья Краснова раскрыла изнанку КВН: как юмористка научилась противостоять унижениям
Гель-лак сияет, но цена пугает: под блестящим слоем начинается тихая катастрофа
В Госдуме усомнились в возможности унификации прожиточного минимума пенсионеров и МРОТ
Маленький горшок — большой урожай: укроп, который растёт сам и радует свежим ароматом всю зиму

Лондон хочет мира — но только своего: зачем Британии военное присутствие на Украине

1:51
Мир

Британия готова ввести свои войска на Украину после окончания конфликта, чтобы закрепить влияние и установить военное присутствие в регионе. Об этом Pravda.Ru заявил военный аналитик, эксперт по безопасности Игорь Герасимов.

Флаг Великобритании
Фото: commons.wikimedia.org by Rian (Ree) Saunders, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Великобритании

Ранее телеканал Sky News сообщил, что глава британского Минобороны Джон Хили подтвердил готовность направить военных на территорию Украины после завершения боевых действий.

По словам Герасимова, Лондон намерен использовать послевоенную ситуацию для установления контроля над стратегически важными районами. Речь, в частности, идет о создании военно-морской базы и центра подготовки противодиверсионных сил в районе Очакова.

"Британцы давно проявляют интерес к этому региону — еще со времен Советского Союза здесь существовала база подготовки морских подразделений. Сейчас они хотят закрепиться там, чтобы влиять на политику и военную ситуацию в Черноморском регионе. Это недорого для них, но дает серьезные рычаги давления", — пояснил эксперт.

Герасимов подчеркнул, что подобные планы несут прямые риски для России, поскольку фактически означают расширение военного присутствия НАТО у ее границ.

"Для России это абсолютно неприемлемо. Мы не должны допустить появления британской базы на территории Украины. В нашей военной доктрине должно быть прописано, что Николаевская и Одесская области должны находиться под российским контролем. Это вопрос национальной безопасности", — заявил аналитик.

Он добавил, что ослабленная Украина не способна удерживать контроль над своими территориями, а западные союзники стремятся воспользоваться этой уязвимостью для укрепления собственных позиций в регионе.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
Мир. Новости мира
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
Хранили шины как всегда — и остались без сцепления: ошибка, которую совершают почти все автолюбители
Авто
Хранили шины как всегда — и остались без сцепления: ошибка, которую совершают почти все автолюбители
Популярное
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу

Почему кошки издают тихую трель с подрагивающей челюстью, глядя на птиц? Разбираем: фрустрация, возбуждение, сенсорная настройка и что делать владельцу.

Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Малина засыпает, а садоводы действуют: осенняя хитрость для рекордного урожая весной
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
Последние материалы
Туристы едут за пляжем, а находят древний город: это озеро меняет представление об отдыхе
Наталья Краснова раскрыла изнанку КВН: как юмористка научилась противостоять унижениям
Гель-лак сияет, но цена пугает: под блестящим слоем начинается тихая катастрофа
В Госдуме усомнились в возможности унификации прожиточного минимума пенсионеров и МРОТ
Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления
Маленький горшок — большой урожай: укроп, который растёт сам и радует свежим ароматом всю зиму
Утром ноль — значит, пора переобуваться: водителям напомнили о главной зимней ловушке
Тоска в глазах и вой в коридоре: как помочь щенку адаптироваться к новому дому без стресса
Когда варенье превращается в десерт: пряный джем, который любят даже те, кто не ест сладкое
Масла, которые способны заменить диету: секрет эфирных масел для стройного тела
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.