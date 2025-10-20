Ограбление века в Лувре: новые улики раскрывают грязные секреты преступников

Французские следователи, расследующие дерзкое ограбление Лувра, нашли новые вещественные доказательства, которые могут помочь установить личности преступников. Как сообщает газета Le Parisien, на месте преступления обнаружены предметы, напрямую связанные с участниками налёта.
"По нашим данным, у следователей появились новые улики. Они обнаружили мотоциклетный шлем, принадлежавший одному из преступников. Кроме того, следователи нашли в корзине автовышки перчатку, второй шлем и ключи от самой автовышки", — пишет Le Parisien.
Эти находки дополняют уже собранные доказательства, среди которых — две болгарки, паяльная лампа, канистра с бензином, перчатки, рация, плед и жёлтый жилет. Все предметы были брошены преступниками рядом с музеем во время побега.
Расследование показало, что преступники использовали угнанную автовышку, чтобы пробраться в музей. Её они похитили заранее — владелец техники, выставивший её на продажу, стал жертвой нападения. По словам министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, налётчики подняли лестницу к окну Лувра, вырезали стекло с помощью "болгарки" и проникли внутрь всего за несколько минут.
Ограбление произошло стремительно: по данным прокуратуры Парижа, операция заняла не более четырёх минут. После этого злоумышленники скрылись на скутерах.
Из Лувра исчезли восемь ювелирных украшений, принадлежавших французским королевам и императрицам. По предварительной оценке, стоимость похищенного составляет миллионы евро. Французская полиция предполагает, что преступление было тщательно спланировано и совершено группой из четырёх человек, двое из которых непосредственно проникли в музей.
Следователи не исключают, что налётчики могли быть иностранцами. Обнаруженные улики — шлемы, ключи и инструменты — уже направлены на экспертизу, которая должна установить отпечатки пальцев и ДНК. Именно эти данные могут стать решающими для поимки грабителей.
В Лувре пока воздерживаются от официальных комментариев, но источники во французской полиции сообщают, что расследование идёт по нескольким направлениям, включая версию о заказном характере преступления.
