Мир

Китай официально раскрыл наличие железных улик против кибернарушений со стороны Соединенных Штатов. По данным, за атаками якобы стоит Агентство национальной безопасности Америки. Материал был опубликован изданием EADaily.

Флаг США и Китай
Фото: commons.wikimedia.org by Chainwit., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаг США и Китай

Об этом информирует издание Bloomberg.

В заявлении, размещенном 19 октября в аккаунте Министерства государственной безопасности КНР в WeChat, подчеркивается, что американские спецслужбы эксплуатировали слабые места в смартфонах ряда работников Национального центра стандартов времени, начиная с 25 марта 2022 года. Такой доступ, по версии Пекина, позволил извлекать служебные секреты.

Кроме того, разведка США якобы неоднократно применяла похищенные логины для проникновения в системы указанного учреждения с 18 апреля 2023 года. Центр, как указано на его портале, курирует разработку, контроль и распространение эталонного времени (по пекинскому часовому поясу), а также управление дальнобойными и ближними волновыми сетями — это часть критической инфраструктуры в сфере высоких технологий.

Ведомство расценивает объект как стратегический узел, обеспечивающий точные хронологические сервисы для властей и бизнеса.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
