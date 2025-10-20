Пашинян объявил войну России: Арест мэра Гюмри — только начало

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Известный российский медиаруководитель Арам Габрелянов отреагировал на арест главы Гюмри Вардана Гукасяна в Армении. Материал по делу был опубликован EADaily.

Армия России
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Армия России

Этот город служит опорным пунктом для российских войск, и по мнению Габрелянова, действия премьера Николы Пашиняна нацелены на подрыв присутствия Москвы в регионе.

Габрелянов выразил удивление скоростью событий, отметив, что ожидал от Пашиняна более затяжной подход к давлению на военный объект. Однако, похоже, лидер Армении получил указание эскалировать конфликт, открыв новый участок напряженности с Россией. Задержание градоначальника, по его оценке, сигнализирует о старте кампании против базы.

Как сообщало издание EADaily, 20 октября в отношении Гукасяна и еще семи фигурантов завели дела о коррупции — конкретно, о взяточничестве. Антикоррупционный орган подтвердил инициацию процедур и санкционировал их изоляцию.

Ранее, 1 октября, Пашинян в выступлении перед парламентом прямо упрекнул Гукасяна в фальсификациях на выборах марта, охарактеризовав его победу как ошибку и пообещав ее оперативно выправить.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
