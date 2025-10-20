В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы

Любые решения по предоставлению Украине кредита за счет замороженных российских активов будут проходить через судебные и юридические процедуры. Об этом в беседе с Pravda.Ru сообщила олимпийская чемпионка и первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
Ранее The Guardian со ссылкой на главу МИД Польши Радослава Сикорского сообщило, что предоставление Украине кредита за счет замороженных российских активов может быть согласовано до конца 2025 года. Согласно предложению Еврокомиссии, речь идет о беспроцентном кредите в размере €140 млрд.
По словам Журовой, любые попытки перевести замороженные активы в помощь Украине потребуют судебных разбирательств, так как подобные действия должны соответствовать международным и финансовым соглашениям. Она подчеркнула, что юридические процессы станут ключевым инструментом защиты интересов России.
"Сейчас они пытаются нас спровоцировать и ждут резких заявлений, надеясь, что Россия отреагирует эмоционально или примет какие-то необдуманные решения. Но жесткого силового ответа не будет — любые действия России будут строго в рамках дипломатических и юридических процедур. Мы будем действовать спокойно и взвешенно, исходя из международного права и защиты национальных интересов, а те, кто рассчитывает на эскалацию, не дождутся этого", — заключила Журова.
