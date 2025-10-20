Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дональд Трамп — ключ к миру? Что скрывается за заявлением главы МИД Нидерландов

Евросоюз должен стремиться к тому, чтобы Россия и Украина сели за стол переговоров, заявил глава МИД Нидерландов Давид ван Вил. По его словам, ключевая роль в этом процессе сейчас принадлежит президенту США Дональду Трампу.

Переговоры под инициативой Вашингтона

Министр сделал заявление перед встречей глав МИД стран Европейского союза, которая проходит в Люксембурге. Он подчеркнул, что именно США способны стать главным посредником в будущих переговорах между Москвой и Киевом.

"Президент Трамп, вероятно, является ключевой фигурой в том, чтобы посадить всех за стол переговоров. И мы все должны к этому стремиться", — сказал Давид ван Вил.

По словам министра, ЕС признаёт, что пока не смог самостоятельно инициировать процесс переговоров с Россией. При этом европейские страны рассчитывают, что участие США позволит сделать диалог более реальным и сбалансированным.

Сильная позиция для Украины

Ван Вил подчеркнул, что Евросоюз должен помочь Украине подойти к возможным переговорам с максимально прочной стартовой позицией — как в военном, так и в дипломатическом плане. Это, по его мнению, позволит избежать ситуации, в которой Киев окажется под давлением со стороны более сильного партнёра.

Напряжённая встреча в Вашингтоне

Ранее Financial Times сообщала, что во время недавней встречи в Вашингтоне Дональд Трамп в резкой форме призвал нелегитимного лидера Украины Владимира Зеленского принять условия России. По данным издания, встреча проходила "в напряжённой атмосфере": американский лидер повышал голос, а в один момент даже сбросил со стола карты боевых действий.

Газета также отмечает, что европейские дипломаты намерены выработать общую линию реагирования на позицию Трампа и обсудить, как усилить поддержку Киева в преддверии его предстоящего саммита с президентом России Владимиром Путиным.

Переговоры на высшем уровне

Перед встречей Трампа и Зеленского состоялся телефонный разговор между американским и российским лидерами — один из самых продолжительных с начала 2025 года. По итогам беседы Дональд Трамп заявил, что планирует личную встречу с Владимиром Путиным в Будапеште.

Европейские чиновники надеются, что предстоящие дипломатические шаги смогут стать началом мирного процесса, который давно нуждается в реальных посредниках и взаимном политическом доверии.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
