В Госдуме объяснили, чего ждать от девятнадцатого пакета антироссийских санкций

2:14
Мир

Девятнадцатый пакет антироссийских санкций будет нацелен на страны, торгующие с Россией, и вряд ли критически повлияет на экономику РФ. Такое мнение в беседе с Pravda выразил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Европейская комиссия
Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Европейская комиссия

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ожидает на этой неделе согласования 19-го пакета антироссийских санкций.

Арефьев пояснил, что санкции с большой вероятностью будут направлены на дружественные страны России, в том числе на Китай, Индию и африканские государства, чтобы ограничить закупки российских нефтегазовых ресурсов и оказывать давление на внешнеэкономические отношения России.

"Американские и европейские страны будут пытаться заставить Китай, Индию и другие дружественные государства ограничить торговлю с Россией. Если эти страны не примут такие меры добровольно, им могут грозить повышенные пошлины на их продукцию. Насколько эти ограничения будут реально введены, станет ясно после согласования всех пунктов пакета", — пояснил Арефьев.

Депутат также отметил, что длительная санкционная политика уже привычна для российского бизнеса, а попытки остановить торговлю с дружественными странами могут вызвать экономические последствия и для самих инициаторов санкций.

"Если США введут стопроцентные пошлины на китайскую продукцию, которая покрывает почти 60% потребностей американского рынка в товарах, это приведет к росту цен и нехватке товаров, а значит, и к социальному напряжению. Поэтому, хотя они говорят о введении таких санкций, они понимают, что сильно зависят от поставок из Китая и Индии", — добавил Арефьев.

По его словам, если Китай и Индия прекратят поставки товаров, экономически пострадают и сами эти страны, и американский рынок столкнется с трудностями. Он отметил, что именно поэтому согласование девятнадцатого пакета санкций затягивается: необходимо учитывать интересы предпринимателей и создавать условия для сохранения производства на европейском и американском рынках.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
