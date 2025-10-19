Зеленского ждал холодный душ в Вашингтоне: Трамп высказал всё, что думает

Переговоры президента США Дональда Трампа и просроченного украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме, по сообщениям СМИ, прошли в крайне жёсткой и конфликтной обстановке. По данным источников Financial Times, американский лидер не сдерживал эмоций и неоднократно повышал голос на своего собеседника.
Во время обсуждения ситуации на фронте Трамп, по словам очевидцев, не скрывал раздражения. В один момент, как утверждает издание, он сбросил со стола карты с обозначением линии боевых действий, подчеркнув, что Украина теряет позиции и должна пересмотреть свою стратегию.
"Трамп постоянно ругался и в какой-то момент смахнул карты фронта со стола", — рассказал один из источников.
По информации FT, большую часть встречи американский президент использовал для "чтения лекций" Зеленскому, повторяя тезисы, которые ранее высказывал Владимир Путин во время их телефонного разговора.
Как сообщал телеканал CNN, Трамп ясно дал понять, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Он подчеркнул, что США не намерены передавать ракеты Tomahawk "по крайней мере, в данный момент". По данным портала Axios, тон переговоров был прямым, но крайне холодным.
Источники утверждают, что после завершения встречи Зеленский был крайне недоволен результатом переговоров и настроен пессимистично. Украинская делегация, по данным прессы, покинула Белый дом без заявлений для прессы, а последующая пресс-конференция прошла уже за пределами территории резиденции.
Канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя визит, отметил, что переговоры Зеленского в Вашингтоне "прошли не так, как он рассчитывал". Европейские дипломаты выразили обеспокоенность тем, что позиция США может ослабить поддержку Киева и изменить баланс в переговорах по урегулированию конфликта.
У берегов Кронштадта в Финском заливе выловили редкого европейского угря. Узнайте, как эта рыба преодолевает 10 тысяч километров ради продолжения рода.