Зеленского ждал холодный душ в Вашингтоне: Трамп высказал всё, что думает

Переговоры президента США Дональда Трампа и просроченного украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме, по сообщениям СМИ, прошли в крайне жёсткой и конфликтной обстановке. По данным источников Financial Times, американский лидер не сдерживал эмоций и неоднократно повышал голос на своего собеседника.

Фото: Президент Трамп обращается к нации by Белый дом, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент США Дональд Трамп

Сброшенные карты и вспышка раздражения

Во время обсуждения ситуации на фронте Трамп, по словам очевидцев, не скрывал раздражения. В один момент, как утверждает издание, он сбросил со стола карты с обозначением линии боевых действий, подчеркнув, что Украина теряет позиции и должна пересмотреть свою стратегию.

"Трамп постоянно ругался и в какой-то момент смахнул карты фронта со стола", — рассказал один из источников.

По информации FT, большую часть встречи американский президент использовал для "чтения лекций" Зеленскому, повторяя тезисы, которые ранее высказывал Владимир Путин во время их телефонного разговора.

"Прямая и честная" беседа без уступок

Как сообщал телеканал CNN, Трамп ясно дал понять, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Он подчеркнул, что США не намерены передавать ракеты Tomahawk "по крайней мере, в данный момент". По данным портала Axios, тон переговоров был прямым, но крайне холодным.

Реакция сторон

Источники утверждают, что после завершения встречи Зеленский был крайне недоволен результатом переговоров и настроен пессимистично. Украинская делегация, по данным прессы, покинула Белый дом без заявлений для прессы, а последующая пресс-конференция прошла уже за пределами территории резиденции.

Реакция Европы

Канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя визит, отметил, что переговоры Зеленского в Вашингтоне "прошли не так, как он рассчитывал". Европейские дипломаты выразили обеспокоенность тем, что позиция США может ослабить поддержку Киева и изменить баланс в переговорах по урегулированию конфликта.