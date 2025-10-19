Трамп готов к сделке: что скрывалось за кулисами переговоров с Зеленским

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне призвал нелегитимного украинского лидера согласиться на российские условия прекращения конфликта.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

Переговоры, по данным издания Financial Times, проходили в напряжённой обстановке и сопровождались жёсткими заявлениями со стороны американского президента.

Давление на Киев

По словам осведомлённых источников, Трамп заявил Зеленскому, что Украине необходимо заключить сделку с Москвой, иначе последствия будут катастрофическими. Американский лидер подчеркнул, что затягивание конфликта играет не в пользу Киева, а военные ресурсы страны истощаются.

"Иначе ему грозит уничтожение", — процитировал слова Трампа один из европейских чиновников.

Во время встречи глава Белого дома также дал понять, что США не намерены поставлять Украине дальнобойные ракеты, в том числе Tomahawk. По данным американских СМИ, это заявление вызвало заметное раздражение в украинской делегации.

Напряжённая встреча

Источники отмечают, что разговор в Белом доме был жёстким и местами конфликтным. Трамп, по их словам, занял прагматичную позицию, требуя "остановить войну на нынешних линиях фронта". После переговоров Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома, что журналисты расценили как признак охлаждения отношений между сторонами.

Предложение о "заморозке" конфликта

Несмотря на резкие высказывания, украинской стороне удалось убедить американского президента рассмотреть вариант временной "заморозки" нынешних позиций, чтобы остановить активные боевые действия. Такой сценарий, по мнению наблюдателей, стал бы компромиссом, позволяющим Вашингтону заявить о "мире", а Киеву — сохранить контроль над частью территорий.

Контакты с Москвой

За день до встречи с Зеленским Трамп провёл телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Обсуждалась ситуация вокруг Украины, а также возможная личная встреча лидеров в Будапеште. Позже Трамп отметил, что США "сами нуждаются" в своих ракетах, несмотря на их значительный арсенал, что ещё раз подтвердило его намерение сократить военную поддержку Киева.