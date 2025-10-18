Полиция бессильна? Чикаго охвачен волной протестов против Трампа

В центре Чикаго тысячи человек вышли на улицы, чтобы выразить протест против политики президента США Дональда Трампа. Акция проходит на фоне обострения конфликта между Белым домом и властями штата Иллинойс из-за вопросов иммиграции и размещения подразделений Национальной гвардии.

Масштабные демонстрации по всей стране

Протесты под лозунгом No Kings ("Никаких королей") охватили в субботу все штаты США и Вашингтон. По данным организаторов, по всей стране запланировано около 2,5 тысячи акций, в которых могут принять участие миллионы человек. Это уже вторая волна массовых выступлений — первая прошла 14 июня и также сопровождалась стычками с полицией.

Главная демонстрация развернулась в парке Grant Park в центре Чикаго. Организаторы ожидают, что именно здесь соберётся рекордное число участников, превзойдя даже масштабы столичных протестов. Параллельно акции проходят и в пригородах — в частности, в Бродвью, где расположен центр временного содержания мигрантов иммиграционной службы ICE.

Противостояние с администрацией штата

Конфликт между Трампом и губернатором Иллинойса Джеем Робертом Прицкером продолжается уже несколько месяцев. Президент обвиняет местные власти в неспособности обеспечить безопасность и стабилизировать ситуацию с нелегальной миграцией. Он неоднократно называл Чикаго "адской дырой", указывая на высокий уровень преступности.

Однако статистика ФБР опровергает эти заявления: по данным ведомства, уровень насильственных преступлений в Чикаго в 2024 году снизился на 11% по сравнению с предыдущим годом и почти вдвое — относительно допандемийного периода.

"Трамп не борется с преступностью, он борется с американскими городами", — заявил губернатор Джей Роберт Прицкер.

Обострение риторики

Местные власти считают, что нынешняя политика Белого дома лишь усиливает социальное напряжение. Губернатор Иллинойса обвинил президента в стремлении к диктаторским методам и в "развязывании войны против собственного народа".

Тем временем представители администрации Трампа утверждают, что протесты организованы политическими оппонентами и направлены на подрыв внутренней стабильности страны.

Возможные последствия

Политологи отмечают, что массовые акции в Чикаго могут стать переломным моментом в кампании против Трампа, особенно если участие в них примут представители умеренного электората. Активисты обещают продолжать протесты до тех пор, пока федеральные власти не прекратят давление на местные администрации и не пересмотрят миграционную политику.