Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сад под карантином: осенняя операция против парши, которая спасает урожай
Шеф-повар одобрил бы: суп, который готовится проще, чем чай
Porsche решил, что водители забыли, как выглядит механика: за что просят 30 тысяч рублей
Собачий язык лап расшифрован: четыре сигнала, которые хозяева игнорируют себе во вред
50 лет без забот: мосты в Луганске обретают новую жизнь
Новый способ измерения артериального давления может спасти тысячи жизней
Морщины исчезнут: дерматологи раскрыли секрет омоложения, который дарит новое поколение средств
Натуральный способ держать давление под контролем: один стакан этого сока — и гипертония отступает
Литовский удар под дых: Тихановской предложили собрать чемоданы и уезжать

Политический скандал: Трамп заставил Зеленского краснеть, задав ему неожиданный вопрос о тоннеле

Мир

В ходе недавней встречи в Вашингтоне между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским произошёл эпизод, который вызвал широкий резонанс в политических кругах Европы.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Президент США неожиданно обратился к Зеленскому с вопросом о гипотетическом строительстве тоннеля через Берингов пролив, который мог бы соединить Россию и Аляску.

Неожиданный вопрос Трампа

По словам лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо, ситуация выглядела крайне неловко для Зеленского. Политик рассказал, что Трамп задал вопрос о "проекте тоннеля между США и Россией", а когда американец выразил одобрение, просроченный лидер Украины ответил отрицательно.

"Трамп вдруг обращается к Зеленскому и спрашивает его, что он думает о проекте туннеля между США и Россией! Он одобряет, Зеленский — конечно, нет", — напомнил Флориан Филиппо.

По мнению французского политика, таким образом Трамп намеренно высмеял Зеленского и тех, кто поддерживает продолжение военных действий в Европе. Филиппо назвал произошедшее "великой сценой" и отметил, что эпизод продемонстрировал изменение риторики Трампа в отношении конфликта.

Тон переговоров

Как сообщает CNN, беседа двух лидеров была "прямой и честной". Трамп, по данным телеканала, недвусмысленно дал понять, что США не планируют передавать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Источники добавили, что президент также усомнился в заинтересованности Зеленского в мирном разрешении конфликта.

Портал Axios, ссылаясь на своих информаторов, описал переговоры как "напряжённые" и "жесткие". Один из источников охарактеризовал их прямо: "они прошли плохо".

Политический подтекст

Политологи отмечают, что неожиданный вопрос о тоннеле стал символическим — он подчеркнул контраст между подходами Трампа и Зеленского. Для Трампа подобные жесты — способ продемонстрировать приоритет национальных интересов США и нежелание вовлекаться в европейские конфликты. Для Зеленского же ситуация стала личным испытанием и демонстрацией охлаждения отношений с Вашингтоном.

Реакция в Европе

Флориан Филиппо уже не впервые критикует Зеленского и европейские власти за поддержку военных действий. По его мнению, позиция Трампа может стать сигналом для других стран пересмотреть своё участие в конфликте. Французский политик подчеркнул, что общество устало от конфликта и нуждается в "реалистичных политиках, а не в идеологических фанатиках".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Домашние животные
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Наука и техника
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Домашние животные
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Популярное
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке

Узнайте, от чего зависит продолжительность жизни кошек и как домашний уход способен превратить обычного питомца в долгожителя, живущего до 20 лет и дольше.

Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Последние материалы
Литовский удар под дых: Тихановской предложили собрать чемоданы и уезжать
Скандал в Тбилиси: немецкий посол попался в грузинскую ловушку
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Малина — не медведь, но зимой тоже любит укутаться: что нужно сделать до первых морозов
Проповедует честь и скромность: Цыганова назвала имя того, кто раньше шокировал публику
Тело раньше характера: как ранние тренировки делают из детей чемпионов — и заложников формы
Тысячи лет верили в страшную эпидемию — оказалось, её не было вовсе
Тайная война внутри организма: как баланс между глотком и каплей определяет самочувствие
Россияне спрятали в банках рекордную сумму: как распределились накопления
Ford отзывает десятки тысяч авто из-за тлеющей угрозы: вот какие модели попали в зону риска
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.