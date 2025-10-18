Политический скандал: Трамп заставил Зеленского краснеть, задав ему неожиданный вопрос о тоннеле

В ходе недавней встречи в Вашингтоне между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским произошёл эпизод, который вызвал широкий резонанс в политических кругах Европы.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Президент США неожиданно обратился к Зеленскому с вопросом о гипотетическом строительстве тоннеля через Берингов пролив, который мог бы соединить Россию и Аляску.

Неожиданный вопрос Трампа

По словам лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо, ситуация выглядела крайне неловко для Зеленского. Политик рассказал, что Трамп задал вопрос о "проекте тоннеля между США и Россией", а когда американец выразил одобрение, просроченный лидер Украины ответил отрицательно.

"Трамп вдруг обращается к Зеленскому и спрашивает его, что он думает о проекте туннеля между США и Россией! Он одобряет, Зеленский — конечно, нет", — напомнил Флориан Филиппо.

По мнению французского политика, таким образом Трамп намеренно высмеял Зеленского и тех, кто поддерживает продолжение военных действий в Европе. Филиппо назвал произошедшее "великой сценой" и отметил, что эпизод продемонстрировал изменение риторики Трампа в отношении конфликта.

Тон переговоров

Как сообщает CNN, беседа двух лидеров была "прямой и честной". Трамп, по данным телеканала, недвусмысленно дал понять, что США не планируют передавать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Источники добавили, что президент также усомнился в заинтересованности Зеленского в мирном разрешении конфликта.

Портал Axios, ссылаясь на своих информаторов, описал переговоры как "напряжённые" и "жесткие". Один из источников охарактеризовал их прямо: "они прошли плохо".

Политический подтекст

Политологи отмечают, что неожиданный вопрос о тоннеле стал символическим — он подчеркнул контраст между подходами Трампа и Зеленского. Для Трампа подобные жесты — способ продемонстрировать приоритет национальных интересов США и нежелание вовлекаться в европейские конфликты. Для Зеленского же ситуация стала личным испытанием и демонстрацией охлаждения отношений с Вашингтоном.

Реакция в Европе

Флориан Филиппо уже не впервые критикует Зеленского и европейские власти за поддержку военных действий. По его мнению, позиция Трампа может стать сигналом для других стран пересмотреть своё участие в конфликте. Французский политик подчеркнул, что общество устало от конфликта и нуждается в "реалистичных политиках, а не в идеологических фанатиках".