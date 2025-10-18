Литовский удар под дых: Тихановской предложили собрать чемоданы и уезжать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Литовский лидер Гитанас Науседа подтвердил, что Светлана Тихановская продолжает пребывать в стране как гость, но посоветовал ей взвесить вариант переезда в иное государство. Материал по ситуации был опубликован EADaily.

Светлана Тихановская
Фото: www.flickr.com by Европейский парламент от ЕС, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Светлана Тихановская

По его мнению, такие размышления могли бы помочь в текущей ситуации.

Он уточнил, что меры безопасности вокруг белорусской активистки скорректировали в соответствии с рекомендациями профильных ведомств. При этом Науседа заверил, что статус убежища для преследуемых фигур сохраняется.

Президент добавил, что ответственность за выбор дальнейшего пребывания лежит на самой Тихановской и ее окружении. С позиции Вильнюса никаких сдвигов не предвидится, независимо от ее решения.

Ранее литовские власти объявили о частичном демонтаже персональной защиты экс-претендентки на пост главы Белоруссии, которая обосновалась здесь с 2020 года. Теперь функции передали из элитного подразделения в отдел по борьбе с преступностью, и изменения активировались с начала октября.

 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
