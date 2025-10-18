Литовский удар под дых: Тихановской предложили собрать чемоданы и уезжать

Литовский лидер Гитанас Науседа подтвердил, что Светлана Тихановская продолжает пребывать в стране как гость, но посоветовал ей взвесить вариант переезда в иное государство. Материал по ситуации был опубликован EADaily.
По его мнению, такие размышления могли бы помочь в текущей ситуации.
Он уточнил, что меры безопасности вокруг белорусской активистки скорректировали в соответствии с рекомендациями профильных ведомств. При этом Науседа заверил, что статус убежища для преследуемых фигур сохраняется.
Президент добавил, что ответственность за выбор дальнейшего пребывания лежит на самой Тихановской и ее окружении. С позиции Вильнюса никаких сдвигов не предвидится, независимо от ее решения.
Ранее литовские власти объявили о частичном демонтаже персональной защиты экс-претендентки на пост главы Белоруссии, которая обосновалась здесь с 2020 года. Теперь функции передали из элитного подразделения в отдел по борьбе с преступностью, и изменения активировались с начала октября.
