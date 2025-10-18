Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:46
Мир

Немецкая оппозиционная сила "Альтернатива для Германии" усомнилась в беспристрастности дипломата Питера Фишера, представляющего ФРГ в Тбилиси, и обратилась с официальным письмом в Бундестаг за разъяснениями. Материал был опубликован изданием EADaily.

Флаг Грузии
Фото: commons.wikimedia.org by AR Paris France, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Грузии

Депутаты хотят понять, правда ли, что посол снимает жилье у влиятельного оппонента властей Мамуки Хазарадзе, и почему он вел беседы с другими критиками правительства аккурат перед октябрьскими выборами.

Запрос ушел 13 октября, но пока без отклика от кабинета.

В правящей партии Грузии "Грузинская мечта" такие шаги встретили с одобрением. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе отметил, что действия Фишера выходят за рамки дипломатии и противоречат международным нормам, включая Венскую конвенцию. Он выразил надежду на продолжение расследования со стороны влиятельных европейских политиков.

Внешнеполитическое ведомство Германии уже в сентябре резко отреагировало на нападки в адрес своего представителя. В официальном обращении осудили резкие выпады со стороны грузинских властей, подчеркнув, что Фишер всего лишь озвучивает линию Берлина. Авторы заявления призвали Тбилиси отказаться от распространения недостоверных сведений о позиции ЕС и прекратить подрыв двусторонних связей.

Особо отметили абсурдность упреков спикера грузинского парламента Шалвы Папуашвили, который обвинил посла в манипуляциях избирательным процессом и симпатиях к уличным акциям. По мнению МИДа, подобные нарративы лишь усугубляют напряжение и не отражают реальности.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
