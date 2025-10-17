Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каждая тренировка — как удар по старому я: изнутри просыпается хищная энергия
Пахнуть дорого — без духов и усилий: лёгкий уход, превращающий кожу в аромат
Хищник остался без клыков: как Jaguar потерял право называться самим собой в России
Похожа на гиену, но не из их мира: кто на самом деле эта загадочная африканская хищница
От бьюти-индустрии к кино: как Николай Сердюков возглавил медиахолдинг после свадьбы с Бородиной
Режиссёрский дебют Стюарт разделил зрителей: почему Хронология воды стала главным спорным хитом Канн
Рынок замер: как изменилось поведение покупателей в России
Неожиданное открытие на кухне: замороженное средство из ванной оказалось сильнее бытовой химии
Когда мурчание оборачивается кашлем: как победить аллергию и не расставаться с питомцем

Расклад сил меняется: передача Tomahawk Украине может истощить запасы Пентагона

3:07
Мир

В Пентагоне растёт беспокойство из-за возможного истощения запасов ракет Tomahawk и соответствующих пусковых установок, если США всё же решат передать это вооружение Украине.

Пентагон
Фото: commons.wikimedia.org by La Citta Vita, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пентагон

Источники издания отмечают, что подобное решение может серьёзно повлиять на внутренний оборонный баланс Вашингтона и вызвать напряжение среди американских военных чиновников.

"В обоих случаях некоторые чиновники в Пентагоне будут крайне обеспокоены истощением американских запасов", — пишет портал Axios.

Дилемма для Вашингтона

По данным издания, вопрос о передаче ракет обсуждается накануне встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая запланирована на пятницу. Киев рассчитывает получить дальнобойные ракеты Tomahawk, что, по мнению экспертов, может вывести конфликт на новый уровень эскалации.

Однако в Вашингтоне опасаются, что подобный шаг приведёт не только к ухудшению отношений с Москвой, но и к внутренним рискам, связанным с ослаблением собственных оборонных возможностей США.

Реакция и международный контекст

В Кремле предупреждают, что поставки таких вооружений "будут иметь крайне негативный эффект". По словам представителей российского МИД, они рассматриваются как прямое вмешательство стран НАТО в конфликт. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ранее подчёркивал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, "станут законной целью для России".

Москва последовательно заявляет, что "накачивание" Украины оружием подрывает шансы на дипломатическое урегулирование и лишь усиливает напряжённость в регионе.

Трамп между Москвой и Киевом

Интересно, что предстоящая встреча Трампа и Зеленского проходит сразу после его продолжительного телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры длились более двух часов и стали одними из самых обстоятельных в 2025 году. По их итогам Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным лично — саммит может пройти в Будапеште.

После разговора американский лидер, комментируя тему возможных поставок ракет, заметил, что США "сами в них нуждаются", несмотря на их значительный арсенал. Такое заявление указывает на противоречивость позиции Вашингтона, который пытается балансировать между поддержкой Киева и сохранением собственных стратегических запасов.

Опасения экспертов

Военные аналитики считают, что передача Украине ракет Tomahawk потребует длительной подготовки: необходимо не только поставить боеприпасы, но и развернуть пусковые установки, обучить персонал и обеспечить логистику. Всё это потребует значительных ресурсов и может ослабить оборонные возможности самих США.

Кроме того, подобный шаг будет воспринят Москвой как переход конфликта на качественно новый уровень, что грозит ответными мерами и ростом глобальной напряжённости.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Садоводство, цветоводство
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Молчаливая хранительница холода: как одна рыба удерживает Арктику от гибели
Домашние животные
Молчаливая хранительница холода: как одна рыба удерживает Арктику от гибели
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Домашние животные
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Последние материалы
Пахнуть дорого — без духов и усилий: лёгкий уход, превращающий кожу в аромат
Хищник остался без клыков: как Jaguar потерял право называться самим собой в России
Похожа на гиену, но не из их мира: кто на самом деле эта загадочная африканская хищница
От бьюти-индустрии к кино: как Николай Сердюков возглавил медиахолдинг после свадьбы с Бородиной
Режиссёрский дебют Стюарт разделил зрителей: почему Хронология воды стала главным спорным хитом Канн
Рынок замер: как изменилось поведение покупателей в России
Неожиданное открытие на кухне: замороженное средство из ванной оказалось сильнее бытовой химии
Когда мурчание оборачивается кашлем: как победить аллергию и не расставаться с питомцем
Пора отпускать любовь: какие уроки для разбитого сердца дали Лепс и Шаман в новой песне
Огород засыпает, но работа только начинается: как подготовить грядки к зимним посевам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.