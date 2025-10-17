Расклад сил меняется: передача Tomahawk Украине может истощить запасы Пентагона

Мир

В Пентагоне растёт беспокойство из-за возможного истощения запасов ракет Tomahawk и соответствующих пусковых установок, если США всё же решат передать это вооружение Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by La Citta Vita, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пентагон

Источники издания отмечают, что подобное решение может серьёзно повлиять на внутренний оборонный баланс Вашингтона и вызвать напряжение среди американских военных чиновников.

"В обоих случаях некоторые чиновники в Пентагоне будут крайне обеспокоены истощением американских запасов", — пишет портал Axios.

Дилемма для Вашингтона

По данным издания, вопрос о передаче ракет обсуждается накануне встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая запланирована на пятницу. Киев рассчитывает получить дальнобойные ракеты Tomahawk, что, по мнению экспертов, может вывести конфликт на новый уровень эскалации.

Однако в Вашингтоне опасаются, что подобный шаг приведёт не только к ухудшению отношений с Москвой, но и к внутренним рискам, связанным с ослаблением собственных оборонных возможностей США.

Реакция и международный контекст

В Кремле предупреждают, что поставки таких вооружений "будут иметь крайне негативный эффект". По словам представителей российского МИД, они рассматриваются как прямое вмешательство стран НАТО в конфликт. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ранее подчёркивал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, "станут законной целью для России".

Москва последовательно заявляет, что "накачивание" Украины оружием подрывает шансы на дипломатическое урегулирование и лишь усиливает напряжённость в регионе.

Трамп между Москвой и Киевом

Интересно, что предстоящая встреча Трампа и Зеленского проходит сразу после его продолжительного телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры длились более двух часов и стали одними из самых обстоятельных в 2025 году. По их итогам Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным лично — саммит может пройти в Будапеште.

После разговора американский лидер, комментируя тему возможных поставок ракет, заметил, что США "сами в них нуждаются", несмотря на их значительный арсенал. Такое заявление указывает на противоречивость позиции Вашингтона, который пытается балансировать между поддержкой Киева и сохранением собственных стратегических запасов.

Опасения экспертов

Военные аналитики считают, что передача Украине ракет Tomahawk потребует длительной подготовки: необходимо не только поставить боеприпасы, но и развернуть пусковые установки, обучить персонал и обеспечить логистику. Всё это потребует значительных ресурсов и может ослабить оборонные возможности самих США.

Кроме того, подобный шаг будет воспринят Москвой как переход конфликта на качественно новый уровень, что грозит ответными мерами и ростом глобальной напряжённости.