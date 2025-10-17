Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Машина, которая не тонет и не останавливается: океан больше не сможет скрыть свои тайны
Германия о встрече Путина и Трампа: что кроется за кулисами мирных переговоров
Они добавляют щепотку соли: простой трюк улучшит ваш кофе мгновенно
Финансовая буря вокруг Газпрома: что кроется за триллионными убытками — взгляд изнутри
Машина заговорила громче обычного: как шум под капотом выдаёт серьёзную поломку
Новая жизнь Никиты Преснякова: как внук Пугачёвой проводит время в США после развода
Токио ближе, чем кажется: скоро визу в Японию можно будет оформить, не выезжая из своего города
Мудрость с лицом смерти: как одно существо стало и символом знаний, и предвестником беды
Тыквенный удар по болезням: вот почему стоит есть суп из этого овоща 2-3 раза в неделю

Тайная встреча в Будапеште: Трамп готовит сюрприз для Путина и Зеленского

Мир

Возможная встреча российского президента Владимира Путина и нелегитимного лидера Украины Владимира Зеленского вновь оказалась в центре международного внимания.

Vladimir Putin & Donald Trump in Helsinki, 16 July 2018 (8)
Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Vladimir Putin & Donald Trump in Helsinki, 16 July 2018 (8)

Как сообщает телеканал CBS News со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, предстоящие переговоры президента США Дональда Трампа с Зеленским могут стать важным шагом к организации диалога между Москвой и Киевом.

"Трамп и Путин обсуждали возможность встречи в Будапеште, и президент Трамп поговорит об этом с Зеленским, когда тот будет здесь, в Белом доме", — рассказала пресс-секретарь Кэролайн Левитт.

Дипломатическая интрига

По данным источников CBS News, Вашингтон рассматривает идею включения Зеленского в повестку будапештского саммита. Переговоры между Трампом и Путиным, которые, как ожидается, пройдут через несколько недель, могут стать площадкой для нового дипломатического формата, направленного на снижение напряженности вокруг Украины.

В Белом доме подчеркивают, что Трамп намерен обсудить с Зеленским пути выхода из конфликта и оценить возможность его личного участия в будущих переговорах.

Активная фаза подготовки

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что стороны уже ведут подготовку к новой встрече лидеров. По его словам, место проведения — Будапешт — остается наиболее вероятным вариантом. Сейчас детали согласовываются на уровне внешнеполитических ведомств: министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио получили поручение выработать конкретные предложения по датам и повестке.

Фокус на Украине

Особое внимание в разговоре Путина и Трампа, который состоялся на этой неделе и длился два с половиной часа, было уделено украинскому вопросу. Российский лидер подчеркнул, что Москва по-прежнему настаивает на дипломатическом пути урегулирования конфликта и готова к переговорам при условии учета своих интересов и безопасности.

Эксперты отмечают, что длительность и характер беседы свидетельствуют о попытке сторон выработать компромиссный подход, который мог бы стать базой для будущего саммита.

Возможный формат "триады"

Политические наблюдатели не исключают, что обсуждается формат переговоров с участием трех сторон — России, США и Украины.

В Европе и США идею будущего саммита воспринимают с осторожным оптимизмом, считая, что даже сам факт переговоров может стать шагом к снижению напряженности и началу нового этапа дипломатии.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Наука и техника
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Наука и техника
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Ратификация соглашения с Венесуэлой: Кремль готовит сюрприз для США Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Последние материалы
Финансовая буря вокруг Газпрома: что кроется за триллионными убытками — взгляд изнутри
Машина заговорила громче обычного: как шум под капотом выдаёт серьёзную поломку
Новая жизнь Никиты Преснякова: как внук Пугачёвой проводит время в США после развода
Токио ближе, чем кажется: скоро визу в Японию можно будет оформить, не выезжая из своего города
Мудрость с лицом смерти: как одно существо стало и символом знаний, и предвестником беды
Тыквенный удар по болезням: вот почему стоит есть суп из этого овоща 2-3 раза в неделю
Всего 20 минут на экране: как Тияна Тейлор неожиданно возглавила гонку за Оскар
Martini меняет прописку? Вермут переезжает в Дагестан
Фантастика, ставшая физиологией: как дыхание заставляет жир исчезать без боли и диет
Новости плохие: как Садальский отреагировал на попадание песни Валерии в список Грэмми
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.