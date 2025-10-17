Тайная встреча в Будапеште: Трамп готовит сюрприз для Путина и Зеленского

Возможная встреча российского президента Владимира Путина и нелегитимного лидера Украины Владимира Зеленского вновь оказалась в центре международного внимания.

Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Vladimir Putin & Donald Trump in Helsinki, 16 July 2018 (8)

Как сообщает телеканал CBS News со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, предстоящие переговоры президента США Дональда Трампа с Зеленским могут стать важным шагом к организации диалога между Москвой и Киевом.

"Трамп и Путин обсуждали возможность встречи в Будапеште, и президент Трамп поговорит об этом с Зеленским, когда тот будет здесь, в Белом доме", — рассказала пресс-секретарь Кэролайн Левитт.

Дипломатическая интрига

По данным источников CBS News, Вашингтон рассматривает идею включения Зеленского в повестку будапештского саммита. Переговоры между Трампом и Путиным, которые, как ожидается, пройдут через несколько недель, могут стать площадкой для нового дипломатического формата, направленного на снижение напряженности вокруг Украины.

В Белом доме подчеркивают, что Трамп намерен обсудить с Зеленским пути выхода из конфликта и оценить возможность его личного участия в будущих переговорах.

Активная фаза подготовки

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что стороны уже ведут подготовку к новой встрече лидеров. По его словам, место проведения — Будапешт — остается наиболее вероятным вариантом. Сейчас детали согласовываются на уровне внешнеполитических ведомств: министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио получили поручение выработать конкретные предложения по датам и повестке.

Фокус на Украине

Особое внимание в разговоре Путина и Трампа, который состоялся на этой неделе и длился два с половиной часа, было уделено украинскому вопросу. Российский лидер подчеркнул, что Москва по-прежнему настаивает на дипломатическом пути урегулирования конфликта и готова к переговорам при условии учета своих интересов и безопасности.

Эксперты отмечают, что длительность и характер беседы свидетельствуют о попытке сторон выработать компромиссный подход, который мог бы стать базой для будущего саммита.

Возможный формат "триады"

Политические наблюдатели не исключают, что обсуждается формат переговоров с участием трех сторон — России, США и Украины.

В Европе и США идею будущего саммита воспринимают с осторожным оптимизмом, считая, что даже сам факт переговоров может стать шагом к снижению напряженности и началу нового этапа дипломатии.