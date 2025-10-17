Германия о встрече Путина и Трампа: что кроется за кулисами мирных переговоров

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил осторожный оптимизм по поводу предстоящей встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа.
Политик заявил, что переговоры, намеченные в Будапеште, могут стать шагом к снижению международной напряженности и способствовать поиску решений по украинскому вопросу.
"Если 20-пунктный план по урегулированию конфликта в Газе станет моделью успеха президентства Трампа, то он продолжит уделять внимание Украине и будет стремиться положить конец конфликту в этой стране. Намеченная встреча в Будапеште еще больше укрепляет эту надежду", — заявил канцлер Фридрих Мерц.
Мерц отметил, что любая возможность для диалога между лидерами крупнейших держав — шанс приблизить мирное урегулирование.
По его словам, инициатива Дональда Трампа встретиться с Владимиром Путиным воспринимается в Европе как позитивный сигнал. Берлин видит в этом не только дипломатический жест, но и потенциальный инструмент для снижения напряженности в Восточной Европе, цитирует политика Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль также поддержал идею встречи, подчеркнув важность прямого общения между Москвой и Вашингтоном. По мнению главы МИД, только личные переговоры на высшем уровне способны вернуть доверие в международные отношения и уменьшить риск дальнейшей эскалации.
В Берлине считают, что площадка для диалога в нейтральной стране, такой как Венгрия, создаёт благоприятные условия для конструктивных переговоров.
Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, стороны уже начали организационные приготовления. По его словам, идея провести встречу именно в Будапеште исходила от американского лидера, и Владимир Путин эту инициативу поддержал.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что правительство страны приступило к подготовке саммита. Он распорядился создать специальный оргкомитет, который займётся вопросами безопасности и логистики.
Политические наблюдатели отмечают, что предстоящая встреча станет первой очной беседой Путина и Трампа за несколько лет. В 2025 году они восемь раз общались по телефону, в том числе 16 октября, когда их разговор длился более двух часов.
Европейские эксперты видят в будущей встрече шанс на "перезапуск дипломатии", хотя подчеркивают, что ожидания не должны быть чрезмерными. Сам факт переговоров на высшем уровне уже рассматривается как сигнал о готовности сторон к диалогу.
