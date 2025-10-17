Германия о встрече Путина и Трампа: что кроется за кулисами мирных переговоров

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил осторожный оптимизм по поводу предстоящей встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа.

Фото: commons.wikimedia.org by Harald Dettenborn, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Фридрих Мерц

Политик заявил, что переговоры, намеченные в Будапеште, могут стать шагом к снижению международной напряженности и способствовать поиску решений по украинскому вопросу.

"Если 20-пунктный план по урегулированию конфликта в Газе станет моделью успеха президентства Трампа, то он продолжит уделять внимание Украине и будет стремиться положить конец конфликту в этой стране. Намеченная встреча в Будапеште еще больше укрепляет эту надежду", — заявил канцлер Фридрих Мерц.

Надежда на дипломатический поворот

Мерц отметил, что любая возможность для диалога между лидерами крупнейших держав — шанс приблизить мирное урегулирование.

По его словам, инициатива Дональда Трампа встретиться с Владимиром Путиным воспринимается в Европе как позитивный сигнал. Берлин видит в этом не только дипломатический жест, но и потенциальный инструмент для снижения напряженности в Восточной Европе, цитирует политика Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Поддержка со стороны немецкой дипломатии

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль также поддержал идею встречи, подчеркнув важность прямого общения между Москвой и Вашингтоном. По мнению главы МИД, только личные переговоры на высшем уровне способны вернуть доверие в международные отношения и уменьшить риск дальнейшей эскалации.

В Берлине считают, что площадка для диалога в нейтральной стране, такой как Венгрия, создаёт благоприятные условия для конструктивных переговоров.

Подготовка саммита

Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, стороны уже начали организационные приготовления. По его словам, идея провести встречу именно в Будапеште исходила от американского лидера, и Владимир Путин эту инициативу поддержал.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что правительство страны приступило к подготовке саммита. Он распорядился создать специальный оргкомитет, который займётся вопросами безопасности и логистики.

Контекст международных ожиданий

Политические наблюдатели отмечают, что предстоящая встреча станет первой очной беседой Путина и Трампа за несколько лет. В 2025 году они восемь раз общались по телефону, в том числе 16 октября, когда их разговор длился более двух часов.

Европейские эксперты видят в будущей встрече шанс на "перезапуск дипломатии", хотя подчеркивают, что ожидания не должны быть чрезмерными. Сам факт переговоров на высшем уровне уже рассматривается как сигнал о готовности сторон к диалогу.