Владимир Зеленский может оказаться под давлением Запада, но вопрос ответственности за вооружение подниматься не будет. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru выразил российский историк и политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", доктор политических наук, кандидат исторических наук, заведующий кафедры политики Европейского Союза МГИМО Олег Барабанов.
Ранее РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова сообщала, что Запад требует от Зеленского доказательств готовности ВСУ противостоять наступательным действиям российских войск.
По словам Барабанова, вопрос ответственности украинского лидера за поставки вооружений в Европе подниматься не будет, поскольку это не отвечает их политическим интересам.
Барабанов отметил, что если повторится ситуация, похожая на события после Аляски, когда Украина и Европа пытались перекладывать ответственность на Владимира Путина, конфликт может затянуться. При этом Дональд Трамп может оказать давление на Зеленского, чтобы он двигался в сторону реалистичного мирного соглашения.
"Многое зависит от того, как пройдет встреча с Трампом и какая реакция последует со стороны Европы. Ситуация может либо повторить старые схемы перекладывания ответственности, либо способствовать реальному движению к мирному соглашению", — подчеркнул Барабанов.
