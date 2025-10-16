Две недели до судьбы: Трамп объявил дату переговоров с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп намекнул на скорое развитие событий в отношениях с Москвой, отметив, что личные переговоры с Владимиром Путиным вполне реальны в ближайшие дни.
По его оценке, это может произойти через пару недель или даже раньше, что добавляет динамики в текущую повестку.
Недавно, в четверг, состоялся их восьмой обмен мнениями по телефону — самый затянувшийся с момента инаугурации второго срока Трампа. Он охарактеризовал эту сессию как исключительно результативную, где удалось затронуть множество острых тем.
