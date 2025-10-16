Две недели до судьбы: Трамп объявил дату переговоров с Путиным

0:37 Your browser does not support the audio element. Мир

Американский лидер Дональд Трамп намекнул на скорое развитие событий в отношениях с Москвой, отметив, что личные переговоры с Владимиром Путиным вполне реальны в ближайшие дни.

Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года

По его оценке, это может произойти через пару недель или даже раньше, что добавляет динамики в текущую повестку.

Недавно, в четверг, состоялся их восьмой обмен мнениями по телефону — самый затянувшийся с момента инаугурации второго срока Трампа. Он охарактеризовал эту сессию как исключительно результативную, где удалось затронуть множество острых тем.