Мир

Американский президент Дональд Трамп поделился оптимистичными выводами после недавнего диалога с Владимиром Путиным.

трамп
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
трамп

По его мнению, эта беседа получилась особенно результативной и способна приблизить разрешение ситуации вокруг Киева. Трамп подчеркнул стремление Вашингтона к стабильности в регионе.

Обмен мнениями произошел в четверг и стал восьмым по счету с момента начала второго президентского срока Трампа. Это была самая продолжительная сессия, где стороны затронули ключевые аспекты глобальной повестки.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
