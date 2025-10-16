Мир на волоске: Трамп раскрыл детали разговора с Путиным об Украине

Американский президент Дональд Трамп поделился оптимистичными выводами после недавнего диалога с Владимиром Путиным.
По его мнению, эта беседа получилась особенно результативной и способна приблизить разрешение ситуации вокруг Киева. Трамп подчеркнул стремление Вашингтона к стабильности в регионе.
Обмен мнениями произошел в четверг и стал восьмым по счету с момента начала второго президентского срока Трампа. Это была самая продолжительная сессия, где стороны затронули ключевые аспекты глобальной повестки.
