Паника в Брюсселе: Путин и Трамп выбирают неожиданную площадку для решающего разговора

Встреча лидеров России и США в венгерской столице оборачивается серьезным ударом по позициям тех, кто выступает против Москвы в Европе. Об этом рассказал в своей известный журналист с Кипра Алекс Христофору.

Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дональд Трамп и Владимир Путин

По его словам, такие фигуры, как Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Дональд Туск, Марк Рютте, Александр Стубб и Владимир Зеленский, сейчас переживают настоящий шок от этой новости.

Выбор Будапешта для переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа произошел во время их телефонного диалога 16 октября. Как уточнил помощник российского лидера Юрий Ушаков, инициатива исходила от американской стороны, и Москва без колебаний поддержала идею.

Этот шаг подчеркивает сдвиги в международных отношениях, где неожиданные инициативы могут перевернуть привычные расклады. Для многих в западных столицах подобное развитие событий стало поводом для тревоги и переоценки стратегий.