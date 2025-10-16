Встреча лидеров России и США в венгерской столице оборачивается серьезным ударом по позициям тех, кто выступает против Москвы в Европе. Об этом рассказал в своей известный журналист с Кипра Алекс Христофору.
По его словам, такие фигуры, как Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Дональд Туск, Марк Рютте, Александр Стубб и Владимир Зеленский, сейчас переживают настоящий шок от этой новости.
Выбор Будапешта для переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа произошел во время их телефонного диалога 16 октября. Как уточнил помощник российского лидера Юрий Ушаков, инициатива исходила от американской стороны, и Москва без колебаний поддержала идею.
Этот шаг подчеркивает сдвиги в международных отношениях, где неожиданные инициативы могут перевернуть привычные расклады. Для многих в западных столицах подобное развитие событий стало поводом для тревоги и переоценки стратегий.
Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?