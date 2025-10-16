Лавров и Бурита создали новую ось: Россия и Марокко меняют карту Африки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

В Москве состоялась встреча на высоком уровне, где российский министр иностранных дел Сергей Лавров и его марокканский коллега Насер Бурита обменялись взглядами на эволюцию событий в Северной Африке и прилегающих зонах Сахаро-Сахеля.

Сергей Лавров
Фото: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Лавров

Об этом информировало российское внешнеполитическое ведомство, отметив, что диалог подчеркнул взаимный интерес к укреплению связей в глобальной политике.

Бурита прибыл в столицу России в статусе сопредседателя восьмой сессии совместной комиссии по торгово-экономическим и инновационным проектам между странами. Участники беседы акцентировали внимание на необходимости более тесного взаимодействия для разрешения напряженных моментов в ближневосточном и африканском измерениях.

По итогам переговоров стороны подтвердили приверженность совместным усилиям по дипломатическому разрешению конфликтов, опираясь на ключевые международные стандарты и с учетом ведущей позиции Организации Объединенных Наций. Такие инициативы, по мнению дипломатов, способствуют стабильности в нестабильных регионах и открывают перспективы для дальнейшего партнерства.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
