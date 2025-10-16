США на грани обвала: шатдаун затянулся, экономика истекает кровью

В Вашингтоне нарастает кризис: верхняя палата американского парламента в десятый раз заблокировала инициативу республиканцев по продлению ассигнований на деятельность федерального аппарата, что автоматически затянуло паузу в работе госструктур уже почти на две недели.

Теперь простой продлится минимум до начала новой недели, пока не состоится очередная попытка прорыва.

На процедурном этапе законопроект набрал 51 голос "за", но для прохода барьера требовалось не меньше шестидесяти. Демократическая альтернатива, которую сенаторы отвергали ранее, на этот раз даже не обсуждалась в зале. Следующая сессия с фокусом на республиканский вариант запланирована на раннее утро понедельника по московскому времени.

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент ранее предупредил, что вынужденная остановка ведомств уже бьет по экономическому здоровью нации, генерируя потери до пятнадцати миллиардов долларов ежедневно. Это не первый подобный сбой: с начала нового фискального периода 1 октября конгрессмены не достигли консенсуса по расходам, что привело к типичному для США сценарию — частичному параличу административного механизма.

Президент Дональд Трамп, комментируя ситуацию, указал на упрямство оппонентов из лагеря демократов как на корень проблемы. По его мнению, текущий застой открывает окно для оптимизации штата и пересмотра неэффективных трат, что Белый дом намерен использовать в своих интересах.