Трамп сделал ход конём: Будапешт станет местом встречи с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп первым выдвинул идею провести встречу глав России и США в Будапеште, а его российский коллега Владимир Путин отреагировал положительно, сразу одобрив этот вариант.
Об этом рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков во время общения с прессой.
Ушаков подчеркнул, что Трамп инициировал упоминание венгерской столицы как перспективной площадки для переговоров, и Путин без промедления поддержал предложение, увидев в нем удобный формат для международного диалога.
Такая договоренность сигнализирует о растущем взаимопонимании между Москвой и Вашингтоном, особенно в выборе нейтральной европейской локации для ключевых обсуждений.
