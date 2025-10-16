Трамп сделал ход конём: Будапешт станет местом встречи с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп первым выдвинул идею провести встречу глав России и США в Будапеште, а его российский коллега Владимир Путин отреагировал положительно, сразу одобрив этот вариант.

Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ будапешт

Об этом рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков во время общения с прессой.

Ушаков подчеркнул, что Трамп инициировал упоминание венгерской столицы как перспективной площадки для переговоров, и Путин без промедления поддержал предложение, увидев в нем удобный формат для международного диалога.

Такая договоренность сигнализирует о растущем взаимопонимании между Москвой и Вашингтоном, особенно в выборе нейтральной европейской локации для ключевых обсуждений.