Трамп и Путин готовятся к решающему шагу: первый звонок приблизит встречу

Работа над организацией нового саммита президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — стартует с телефонных переговоров дипломатов двух стран. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Фото: commons.wikimedia.org by Сергей Бобылёв, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Putin and Trump begin talks at military base in Alaska

Первый шаг к встрече лидеров

По словам Ушакова, именно предстоящий разговор главы МИД России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио станет отправной точкой в подготовке будущей встречи двух лидеров.

"Начнется эта работа, очевидно, с телефонного контакта между госсекретарем Рубио и нашим министром иностранных дел Лавровым", — сказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Контакт на дипломатическом уровне

Телефонные переговоры позволят сторонам согласовать повестку и возможные сроки проведения саммита. По данным источников, Москва и Вашингтон намерены обсудить не только двусторонние отношения, но и глобальные вопросы безопасности, включая урегулирование украинского конфликта и контроль над вооружениями.

Следующий этап

После разговора Лаврова и Рубио стороны могут приступить к согласованию формата будущей встречи. По оценке экспертов, саммит станет важным сигналом о готовности к восстановлению диалога между Россией и США на высшем уровне.