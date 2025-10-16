Разговор Путина и Трампа породил волну надежд: Украина замерла в ожидании чуда

После телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Киеве вновь зазвучали слова о возможности мирного урегулирования конфликта.
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети X написал, что в украинском обществе вновь появилась вера в шанс на прекращение боевых действий.
"Это еще один важный момент для Украины. В моей стране снова появилась надежда на мир", — отметил Артем Дмитрук.
По словам политика, несмотря на заявления тех, кто заинтересован в продолжении конфликта, "голос мира снова прозвучал из уст сильных лидеров".
Телефонная беседа между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялась 16 октября по инициативе российской стороны и длилась два с половиной часа. Лидеры обсудили подготовку нового саммита, перспективы сотрудничества Москвы и Вашингтона, а также ситуацию вокруг Украины.
Это уже восьмой разговор двух президентов, и, как отмечают наблюдатели, один из самых содержательных за последнее время.
Заявление Трампа о вере в стремление российского руководства к мирному разрешению конфликта вызвало широкий отклик не только в политических кругах, но и среди простых граждан. На фоне затянувшегося противостояния многие восприняли эти слова как возможный сигнал к началу дипломатических сдвигов.
Осенью клематис требует особого внимания. Как правильно обрезать, пересаживать и укрывать лиану, чтобы весной она снова зацвела?