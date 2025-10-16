Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине

Мир

Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп обменялись мнениями по телефону, обсудив ряд глобальных вопросов.

Trump, Putin Alaska Arrival (9260677)
Фото: commons.wikimedia.org by Benjamin D Applebaum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Trump, Putin Alaska Arrival (9260677)

Американский лидер в оперативном обзоре выделил ключевые аспекты беседы, подчеркнув ее конструктивный тон и перспективы для дальнейшего взаимодействия.

Трамп отметил, что российский коллега тепло поздравил его и американскую сторону с успехом в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, расценив это как важный прорыв в региональной политике.

Кроме того, Путин выразил искреннюю благодарность супруге Трампа Мелании за вклад в инициативы по поддержке детства, добавив, что подобные усилия заслуживают продолжения и станут основой для новых проектов.

Разговор затронул экономические связи между Москвой и Вашингтоном, особенно в контексте возможного завершения украинского противостояния, где стороны увидели потенциал для расширения товарооборота.

В завершение лидеры согласовали консультации на высоком уровне между их представителями уже на следующей неделе, а также личную встречу в Будапеште, Венгрия, с целью поиска путей к окончанию российско-украинского конфликта.

Завтра Трамп примет в Овальном кабинете Владимира Зеленского, чтобы поделиться деталями диалога с Путиным и наметить совместные шаги.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
