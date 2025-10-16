Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Даже в пасмурную погоду можно почувствовать Сицилию — просто запеките треску вот так
Радиатор, который стал украшением: как инженерная необходимость превратилась в символ
Меньше, чем у Жигулей, но мощнее в два раза: как итальянцы превратили 1.6 литра в легенду
Секреты брака Влад Соколовского: певец объяснил, как психотерапия спасла их отношения
Цветёт только у избранных: куда поставить толстянку, чтобы пошли и бутоны, и деньги
Пока все летят в Дубай, настоящая сказка прячется в шести часах от Москвы — чем удивит Маскат
Мировые лидеры судоходства: эта десятка стран управляет морями
Пока человечество спорит о климате, океан открыл свой секрет: под морем есть источник важнее золота
Осень в голове — и это комплимент: модные оттенки, которые делают лицо моложе

Пряники Зеленского: СМИ раскрыли, что Украина предложит Трампу

1:35
Мир

Владимир Зеленский составил перечень уступок, которые, по его расчетам, способны склонить главу Белого дома Дональда Трампа к одобрению военных поставок для киевских сил.

Владимир Зеленский (03-03-2022)
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский (03-03-2022)

Об этом пишет американское издание Bloomberg, подчеркивая креативный подход Киева в усилиях по привлечению американской поддержки для оборонительных нужд.

Согласно материалу, в обмен на критически важные вооружения и ресурсы энергоносителей Украина готова поделиться наработками в сфере беспилотной техники и инновационных разработок. Кроме того, предлагается открыть доступ американским нефтяным фирмам к украинским магистралям для транспортировки сырья в Словакию и Венгрию.

Источники отмечают, что еще одним стимулом может стать выгодное предложение по размещению сжиженного газа в обширных подземных резервуарах страны, что упростит поставки американского топлива в Европу и повысит их привлекательность.

На этой неделе Трамп анонсировал личную встречу с Зеленским 17 октября в Вашингтоне. Украинский лидер выразил уверенность в возможности добиться дальнобойных систем на переговорах. Недавно американский президент намекнул, что близок к финальному вердикту по крылатым ракетам, но требует ясности в их применении со стороны Киева.

В российском руководстве отреагировали жестко, указав, что подобный шаг спровоцирует новый уровень напряженности, особенно учитывая наличие ядерных модификаций таких боеприпасов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Наука и техника
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Железо не прощает спешки: как привычка сразу глушить мотор оборачивается капремонтом
Авто
Железо не прощает спешки: как привычка сразу глушить мотор оборачивается капремонтом
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
Новости спорта
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
Популярное
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда

Осенью клематис требует особого внимания. Как правильно обрезать, пересаживать и укрывать лиану, чтобы весной она снова зацвела?

Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Локомобили: как автомобили меняют правила игры на рельсах сегодня Сергей Милешкин Санкции для телевизора, исключения для бизнеса: как Лондон воюет с Россией — на бумаге Юрий Бочаров Разруха вместо мира: Трамп снова хочет решать украинский вопрос Любовь Степушова
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Последние материалы
Даже в пасмурную погоду можно почувствовать Сицилию — просто запеките треску вот так
Радиатор, который стал украшением: как инженерная необходимость превратилась в символ
Меньше, чем у Жигулей, но мощнее в два раза: как итальянцы превратили 1.6 литра в легенду
Секреты брака Влад Соколовского: певец объяснил, как психотерапия спасла их отношения
Цветёт только у избранных: куда поставить толстянку, чтобы пошли и бутоны, и деньги
Пока все летят в Дубай, настоящая сказка прячется в шести часах от Москвы — чем удивит Маскат
Мировые лидеры судоходства: эта десятка стран управляет морями
Пока человечество спорит о климате, океан открыл свой секрет: под морем есть источник важнее золота
Осень в голове — и это комплимент: модные оттенки, которые делают лицо моложе
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.