Пряники Зеленского: СМИ раскрыли, что Украина предложит Трампу

Мир

Владимир Зеленский составил перечень уступок, которые, по его расчетам, способны склонить главу Белого дома Дональда Трампа к одобрению военных поставок для киевских сил.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский (03-03-2022)

Об этом пишет американское издание Bloomberg, подчеркивая креативный подход Киева в усилиях по привлечению американской поддержки для оборонительных нужд.

Согласно материалу, в обмен на критически важные вооружения и ресурсы энергоносителей Украина готова поделиться наработками в сфере беспилотной техники и инновационных разработок. Кроме того, предлагается открыть доступ американским нефтяным фирмам к украинским магистралям для транспортировки сырья в Словакию и Венгрию.

Источники отмечают, что еще одним стимулом может стать выгодное предложение по размещению сжиженного газа в обширных подземных резервуарах страны, что упростит поставки американского топлива в Европу и повысит их привлекательность.

На этой неделе Трамп анонсировал личную встречу с Зеленским 17 октября в Вашингтоне. Украинский лидер выразил уверенность в возможности добиться дальнобойных систем на переговорах. Недавно американский президент намекнул, что близок к финальному вердикту по крылатым ракетам, но требует ясности в их применении со стороны Киева.

В российском руководстве отреагировали жестко, указав, что подобный шаг спровоцирует новый уровень напряженности, особенно учитывая наличие ядерных модификаций таких боеприпасов.