Владимир Зеленский составил перечень уступок, которые, по его расчетам, способны склонить главу Белого дома Дональда Трампа к одобрению военных поставок для киевских сил.
Об этом пишет американское издание Bloomberg, подчеркивая креативный подход Киева в усилиях по привлечению американской поддержки для оборонительных нужд.
Согласно материалу, в обмен на критически важные вооружения и ресурсы энергоносителей Украина готова поделиться наработками в сфере беспилотной техники и инновационных разработок. Кроме того, предлагается открыть доступ американским нефтяным фирмам к украинским магистралям для транспортировки сырья в Словакию и Венгрию.
Источники отмечают, что еще одним стимулом может стать выгодное предложение по размещению сжиженного газа в обширных подземных резервуарах страны, что упростит поставки американского топлива в Европу и повысит их привлекательность.
На этой неделе Трамп анонсировал личную встречу с Зеленским 17 октября в Вашингтоне. Украинский лидер выразил уверенность в возможности добиться дальнобойных систем на переговорах. Недавно американский президент намекнул, что близок к финальному вердикту по крылатым ракетам, но требует ясности в их применении со стороны Киева.
В российском руководстве отреагировали жестко, указав, что подобный шаг спровоцирует новый уровень напряженности, особенно учитывая наличие ядерных модификаций таких боеприпасов.
Осенью клематис требует особого внимания. Как правильно обрезать, пересаживать и укрывать лиану, чтобы весной она снова зацвела?