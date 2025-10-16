Россия зовёт Кубу на штурм туристического рынка: миллиарды на кону

Заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко подчеркнул огромный потенциал для совместных инициатив между Москвой и Гаваной в туристической отрасли.

Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Куба

Он предложил кубинским партнерам представить свои инвестиционные идеи на предстоящем московском мероприятии "Путешествуй!" в июне следующего года.

В четверг в столице состоялась беседа Чернышенко с новоназначенным главой кубинского дипломатического представительства в России Энрике Ортой Гонсалесом. Это первое официальное выступление посла в новой роли, где основной акцент сделали на развитии поездок и отдыха.

Чернышенко указал, что текущие усилия двух стран направлены на воплощение договоренностей, зафиксированных во время майских переговоров лидеров государств. По его мнению, такие шаги укрепят связи и принесут взаимную выгоду в сфере гостеприимства.