Саатсеский сапог запечатан: Россия теряет последний коридор в Европу

Правительство Эстонии поставило точку в вопросе с транзитной трассой через российский эксклав "Саатсеский сапог" на западном берегу Псковского озера, объявив о ее полном закрытии, сообщил глава кабинета Кристен Михал.

Фото: flickr.com by Saeima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Флаги Прибалтики

По его словам, эстонским гражданам не стоит полагаться на иностранную территорию для передвижения, и выбранный маршрут останется недоступным.

Этот асфальтированный отрезок длиной около километра связывает две малонаселенные эстонские деревушки — Сесники и Лутепяэ — в Вырумаа. На минувшей неделе местные пограничники заблокировали проезд, сославшись на повышенную активность со стороны соседней страны. Вскоре министр иностранных дел Маргус Цахкна подтвердил намерение властей отказаться от этого пути окончательно.

Михал отметил, что на недавнем совещании обсудили детали ситуации, и теперь фокус на создании альтернативного маршрута, который завершат в ближайшие месяцы. Ранее военный лидер Ханно Певкур рассказал о запуске работ по такой объездной линии. Хотя эстонские СМИ упоминали старт строительства в 2026-м с финишем в 2028-м, темпы ускорились. Год назад та же пресса оценивала затраты на забор вокруг эксклава в 7 миллионов евро.

Общая линия раздела между Эстонией и Россией тянется на 338 километров: 135 по твердой земле, 76 вдоль реки Нарва и 127 через Чудское озеро. Однако официального статуса она не имеет.

В 2014-м главы внешнеполитических ведомств двух стран подписали соглашения о демаркации и морских зонах в Нарвском и Финском заливах, но парламенты до сих пор не утвердили их.