Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
19 лет в бегах: чеченский боевик Эльсанов получил 16 лет колонии за атаку на силовиков
Калининградская администрация под прицелом: обыск от ФСБ
Организм играет с цифрами — почему вы толстеете к вечеру, даже ничего не ели
Граница горит: вот что стоит за конфликтом Пакистана и Афганистана
Куда пропала Алёна Апина: артистка раскрыла детали масштабного американского проекта
Подлые удары продолжаются: украинский дрон атаковал автомобиль в Курской области
Один тюбик — и ванная сияет: забытый лайфхак, который заменяет полку чистящих средств
Ракеты Tomahawk подожгут Европу: Сакс назвал истинную цель США на Украине
Лицо плывёт, как после бессонной ночи: один напиток способен всё вернуть на место

Точка в сирийском деле: химическое досье ОЗХО закрывается

1:11
Мир

На очередной встрече руководящего органа Организации по запрещению химического оружия в Гааге одобрили меру, которая поможет быстрее завершить расследование по сирийскому химическому инциденту, рассказал РИА Новости российский дипломат Владимир Тарабрин, представляющий РФ в этой структуре.

Дамаск, Сирия
Фото: commons.wikimedia.org by Bernard Gagnon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дамаск, Сирия

Собрание 110-й сессии Исполнительного совета ОЗХО длилось с 7 по 11 октября. По оценке Тарабрина, это окажется непростой задачей, поскольку потребует серьезных вложений — как финансовых, так и технических, плюс привлечения квалифицированных специалистов.

Дипломат отметил, что Москва солидарна с позицией временного руководства Сирии и ее союзников в желании поскорее нормализовать обстановку для населения. Однако он акцентировал внимание на необходимости строго следовать нормам Конвенции о запрете химоружия, чтобы избежать ошибок.

Ранее внешнеполитическое ведомство Дамаска выразило удовлетворение согласием совета на инициативу властей САР по оперативному устранению любых остаточных следов такого арсенала на территории страны.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
15 минут — и готов десерт, которому позавидует итальянская кофейня: тирамису без яиц и выпечки
Еда и рецепты
15 минут — и готов десерт, которому позавидует итальянская кофейня: тирамису без яиц и выпечки
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Наука и техника
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Китайская крепость: семь лет подготовки, о которых Запад даже не подозревал
Южная Азия
Китайская крепость: семь лет подготовки, о которых Запад даже не подозревал
Популярное
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда

Осенью клематис требует особого внимания. Как правильно обрезать, пересаживать и укрывать лиану, чтобы весной она снова зацвела?

Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Локомобили: как автомобили меняют правила игры на рельсах сегодня Сергей Милешкин Санкции для телевизора, исключения для бизнеса: как Лондон воюет с Россией — на бумаге Юрий Бочаров Разруха вместо мира: Трамп снова хочет решать украинский вопрос Любовь Степушова
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Последние материалы
Рим возвращается в Крым: археологи нашли древнюю крепость с видом на Керченский пролив
Грядка без сорняков и полива: способ, который навсегда меняет отношение к огурцам
Стрелка на нуле — кошелёк в минусе: как привычка дотянуть до заправки убивает двигатель
Нестандартный багаж: как пройти регистрацию без скандалов и переплат и как пронести громоздкий багаж
Когда охота — как самоубийство: кто бросает вызов ядовитым змеям и всегда побеждает
Тело вибрирует, как перегруженная система: невидимый сбой, который чувствуется кожей
Анастасия Решетова раскрыла семейные тайны: трудности с сыном и ссоры с Тимати
Локомобили: как автомобили меняют правила игры на рельсах сегодня
Венгрия установила рекорд по закупкам российского газа — Европа негодует
Россия раскрыла правду о Кеннеди: 300 страниц секретных архивом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.