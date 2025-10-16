Точка в сирийском деле: химическое досье ОЗХО закрывается

На очередной встрече руководящего органа Организации по запрещению химического оружия в Гааге одобрили меру, которая поможет быстрее завершить расследование по сирийскому химическому инциденту, рассказал РИА Новости российский дипломат Владимир Тарабрин, представляющий РФ в этой структуре.

Фото: commons.wikimedia.org by Bernard Gagnon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дамаск, Сирия

Собрание 110-й сессии Исполнительного совета ОЗХО длилось с 7 по 11 октября. По оценке Тарабрина, это окажется непростой задачей, поскольку потребует серьезных вложений — как финансовых, так и технических, плюс привлечения квалифицированных специалистов.

Дипломат отметил, что Москва солидарна с позицией временного руководства Сирии и ее союзников в желании поскорее нормализовать обстановку для населения. Однако он акцентировал внимание на необходимости строго следовать нормам Конвенции о запрете химоружия, чтобы избежать ошибок.

Ранее внешнеполитическое ведомство Дамаска выразило удовлетворение согласием совета на инициативу властей САР по оперативному устранению любых остаточных следов такого арсенала на территории страны.