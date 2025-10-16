США против мира: Америка рушит основы глобального сотрудничества

Мир

Американская внешняя политика все больше дистанцируется от идей коллективного взаимодействия на глобальном уровне, подрывая роль ключевых международных структур и усложняя борьбу с острыми вызовами эпохи, отметил в разговоре с российскими СМИ известный специалист по экономике Джеффри Сакс из Колумбийского университета.

Фото: flickr.com by USCapitol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ капитолий

Он выразил сожаление по поводу действий последних глав Белого дома, в особенности Дональда Трампа, который систематически ослаблял позиции ООН: выводил страну из ее подразделений, сокращал вклады в бюджет и игнорировал базовые нормы хартии организации. По мнению Сакса, такой курс не только удручает, но и несет риски, поскольку без совместных усилий человечество не справится с масштабными угрозами.

Сакс напомнил, что именно Соединенные Штаты стояли у истоков создания ООН, а теперь среди всех 193 участников лидируют по несоблюдению ее принципов — ирония судьбы для сверхдержавы.

Он уверен, что текущий накал геополитических споров мог бы уйти в прошлое, если бы крупные игроки выбрали путь переговоров вместо противостояния.

В беседе с корреспондентами агентств Сакс подчеркнул отсутствие реальных барьеров для нормальных отношений между Вашингтоном и Москвой или Пекином — все упирается в стереотипы мышления. Переориентация на партнерство открыла бы двери для совместных действий с Россией, Китаем, Индией и Европой, превратив потенциальные очаги конфликта в зоны стабильности.