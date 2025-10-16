Нефтяной мост между Россией и Узбекистаном: вот что скрывается за соглашениями

0:55 Your browser does not support the audio element. Мир

Энергетические гиганты России и Узбекистана изучают перспективы совместной работы над проектами в сфере добычи из сложных пластов на территории республики, информирует пресс-служба узбекского кабинета министров.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Добыча нефти

Такие инициативы могут открыть новые горизонты для региональной отрасли.

В текущем году объем поставок российской сырой нефти в страну достиг 233,5 тысячи тонн, что подчеркивает растущую взаимосвязь между двумя государствами. По данным официального Telegram-канала правительства, специалисты из обеих сторон активно обсуждают варианты партнерства именно по тем ресурсам, которые требуют передовых технологий для извлечения.

Это сотрудничество обещает не только укрепить энергетическую безопасность региона, но и стимулировать обмен опытом в инновационных методах разработки.