Мир

Энергетические гиганты России и Узбекистана изучают перспективы совместной работы над проектами в сфере добычи из сложных пластов на территории республики, информирует пресс-служба узбекского кабинета министров.

Добыча нефти
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Добыча нефти

Такие инициативы могут открыть новые горизонты для региональной отрасли.

В текущем году объем поставок российской сырой нефти в страну достиг 233,5 тысячи тонн, что подчеркивает растущую взаимосвязь между двумя государствами. По данным официального Telegram-канала правительства, специалисты из обеих сторон активно обсуждают варианты партнерства именно по тем ресурсам, которые требуют передовых технологий для извлечения.

Это сотрудничество обещает не только укрепить энергетическую безопасность региона, но и стимулировать обмен опытом в инновационных методах разработки.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
