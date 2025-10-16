Переговоры или шантаж: США и Китай играют в покер на миллиарды

Конфронтация в сфере торговли между Вашингтоном и Пекином, разгоревшаяся еще во времена первого президентства Дональда Трампа, не утихает, а лишь меняет формы, отмечает в беседе с РИА Новости специалист по международным вопросам Владимир Нежданов.

По его оценке, обе стороны сейчас стремятся укрепить свои позиции на переговорах, хотя финал этого противостояния остается под вопросом.

Китай отреагировал на угрозы Трампа ввести стопроцентные тарифы упреками в адрес США за применение двойных мер. Сам Трамп в среду подтвердил наличие открытого торгового конфликта с КНР. Нежданов считает, что такая борьба никогда не прерывалась полностью, а лишь эволюционировала. В период первого срока Трампа она воспринималась как прорыв в глобальной политике, поскольку ранее преобладали ожидания, что две сверхдержавы смогут мирно сосуществовать на равных.

Однако эскалация соперничества и введение ограничений разрушили эти иллюзии, усиливая разногласия не только экономические, но и в идеологии с политикой. В начале 2020-го приветствовали первую стадию торгового пакта между странами, но его эффективность подорвали глобальная эпидемия и связанные с ней кризисы — сейчас трудно оценить, насколько он сработал.

Специалист подчеркивает, что ни одна сторона не вышла из той фазы довольной: американцы не смогли проверить соблюдение условий из-за пандемии, а китайцы остались недовольны сохранением напряженности. Период правления Джо Байдена сначала вызвал надежды на смягчение отношений, но вместо этого подтвердил общий курс обеих партий на сдерживание Пекина через всестороннее соперничество.

В отличие от Трампа, администрация Байдена действовала скрытнее: вводила новые ограничения и меры давления, избегая лишней огласки. Возвращение Трампа в Белый дом в 2025-м вернуло публичный накал: за год накопилось несколько раундов эскалации — от экстремальных тарифов до попыток диалога. Недавно США несколько раз отсрочили жесткие меры, чтобы дать шанс на сделку.

Осенью 2025-го напряжение нарастает: Китай ограничил экспорт редких металлов, а Вашингтон пригрозил дополнительными сборами для нажима. Нежданов видит в этом тактику для усиления аргументов на торгах, хотя исход не гарантирован — возможны новые барьеры или, напротив, компромиссы. Вспомнил он и договоренности по TikTok, а также риторику США вокруг Тайваня.

В итоге, по словам аналитика, торговая битва тянется со второй половины 2010-х, а нынешний раунд — это изнуряющий диалог, где тактические маневры и их освещение в прессе только подогревают общественный интерес.