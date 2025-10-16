Травля по-молдавски: Гуцул раскрыла правду о войне в СМИ

2:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Руководительница Гагаузской автономии Евгения Гуцул обвиняет молдавские СМИ, близкие к власти, в распространении дезинформации и подтасовок, направленных на подрыв ее репутации и авторитета местной администрации.

Фото: commons.wikimedia.org by Marina bauer, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Евгения Гуцул

По ее словам, такие материалы не останавливаются перед откровенной ложью, и она настаивает на официальных опровержениях с публичными извинениями — не только в ее адрес, но и перед жителями региона.

В августе кишиневский суд признал Гуцул виновной в поддержке запрещенной в Молдавии партии "Шор" и назначил семь лет колонии с немедленным арестом, что вызвало протесты со стороны ее защитников и союзников.

Сама она расценила решение как заказную акцию сверху, организованную президентом Майей Санду для подавления оппонентов через силовые методы. Апелляционный суд 8 октября приступил к изучению апелляции, но все четыре требования адвокатов об освобождении подзащитной отклонили.

Гуцул особо отметила филиал румынского телеканала, который распространил сведения о ее якобы влиянии на денежные потоки упомянутой партии. Эти утверждения, по ее мнению, без всякой проверки подхватили десятки якобы независимых порталов, усиливая кампанию по дискредитации.

Власти Молдавии, как считает Гуцул, усилили давление на инакомыслящих: помимо ее дела, расследования затронули множество оппозиционеров, а в аэропорту столицы задерживают парламентариев за поездки в Россию.

Еще в 2023-м страна разобралась с неугодными источниками информации — заблокировали 13 каналов вещания и множество онлайн-ресурсов, включая платформу Sputnik Молдова, Telegram-каналы и сайты вроде "Комсомольской правды", "Ленты.ру" или молдавских Orizont TV и Publika TV. Перед парламентскими выборами осенью 2024-го под запрет попали свыше сотни Telegram-аккаунтов.