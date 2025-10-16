Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Игрок национальной команды Украины и донецкого "Шахтера" Ефим Конопля оказался в центре внимания из-за отметок одобрения под материалами в Instagram*, где фигурировали российский экс-политик Владимир Жириновский и бывший бомбардир "Тоттенхэма" Роман Павлюченко.

Владимир Жириновский
Фото: commons.wikimedia.org by State Duma, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Жириновский

Один ролик показывал яркие эпизоды игры Павлюченко в лондонском клубе, другой — резкие реплики Жириновского.

В ответ на волну критики футболист сначала разместил в сторис разъяснение, где посоветовал внимательнее относиться к контенту в сетях и подчеркнул свою верность Украине. Он выразил надежду на поддержку от тех, кто способен отличить факты от домыслов.

Но вскоре Конопля опубликовал отдельный пост с признанием вины, заверив, что впредь будет осторожнее в подобных действиях.

Двадцатишестилетний выходец из Донецка присоединился к рядам "Шахтера" в середине 2019-го. За плечами у него 25 поединков за сборную с парой точных ударов.

* принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
