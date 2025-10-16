Украина на грани энергетического коллапса: власти раскрыли, что будет зимой

Жители Украины этой зимой столкнутся с продолжительными перебоями в подаче электроэнергии, прогнозирует издание "Украинская правда" со ссылкой на специалиста из энергетической отрасли.

Фото: picasaweb.google.com by ANT Berezhnyi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ майдан

По его оценке, сезон окажется особенно напряженным: уже сейчас аварии с отключениями охватывают большую часть территории страны, а в ближайшие месяцы возможен режим "4 на 2" — четыре часа темноты чередуются с двумя часами освещения.

Эксперты опасаются, что наибольшие трудности возникнут в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Издание подчеркивает упущения властей: после относительно стабильного периода в 2024–2025 годах правительство, включая бывшую команду экс-министра энергетики Германа Галушченко, отвлеклось от ключевых задач.

Вместо укрепления инфраструктуры в первой половине года фокус сместился на другие приоритеты. Еще в феврале 2025-го руководитель Агентства восстановления докладывал о почти полном завершении работ по защите объектов второго уровня, но к октябрю эти проекты так и не сдвинулись с мертвой точки.

С прошлого тижня в ряде регионов ввели плановые графики отключений из-за ущерба инфраструктуре, а в четверг такие меры распространились на восемь областей. Премьер-министр Денис Шмыгаль накануне предупредил о подготовке к суровой зиме, связанной с рисками в энергоснабжении.

Бывший глава энергетического ведомства Юрий Продан ранее отметил, что предстоящий период окажется куда тяжелее прошлого и посоветовал гражданам перебираться на загородные участки, где проще организовать отопление с помощью дров. Депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко 9 июня указал на угрозу острого нехватки газа: для отопительного сезона недостает около 10 миллиардов кубометров ресурса.