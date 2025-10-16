Заложники освобождены, но ужас остался: Газа говорит правду об Израиле

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Власти Израиля в четверг завершили передачу в палестинский анклав останков 30 жителей, чья смерть наступила после ареста в начале эскалации столкновений осенью 2023-го.

сектор газа
Фото: ochaopt.org by OCHA (UN) is licensed under published by the United Nations without a copyright notice
сектор газа

За три дня таким образом вернули 120 тел погибших, отметила служба информации администрации сектора.

Собеседники подчеркнули, что процесс растянулся на этапы: во вторник и среду передали по 45 тел, а в четверг — последние 30, среди которых множество неидентифицированных. Среди возвращенных — останки с признаками насилия: отметины от истязаний, следы близких выстрелов или повреждения от тяжелой техники.

Тем временем боевое крыло палестинцев на этой неделе отправило израильской стороне девять тел удерживаемых ранее израильтян из общего числа 28, находившихся в плену на момент начала перемирия в анклаве.

В понедельник, следуя договоренностям, группировка выпустила 20 выживших пленников, захваченных 7 октября 2023-го, тем самым завершив освобождение всех оставшихся в живых. По подтверждению палестинской пресс-службы по делам арестантов, Израиль в ответ выпустил 1718 жителей анклава и 250 осужденных палестинцев, отбывавших длительные или пожизненные сроки за участие в актах насилия.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
