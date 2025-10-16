Машины поперёк, кофе в руках: Лукашенко наводит железный порядок на АЗС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о растущем недовольстве среди населения из-за задержек на автозаправках, спровоцированных водителями, которые паркуются хаотично ради чашечки в местных закусочных и блокируют доступ к колонкам.
Он распорядился силовому ведомству ввести жесткий режим, чтобы пресечь беспорядок.
Как передало агентство Белта, на рабочем собрании в Минске в четверг глава государства поделился этими сигналами от граждан. Недавно премьер-министр Александр Турчин подтвердил, что с внутренними поставками горючего все стабильно, без дефицита.
По оценке Лукашенко, корень неудобств кроется в невнимательности посетителей кафе на объектах, которые игнорируют нужды тех, кто спешит только дозаправиться. Автомобили стоят вразнобой, парализуя движение.
Он напомнил, как ранее обыватели настойчиво добивались расширения сервисов на площадках: от ассортимента товаров до горячих напитков. Теперь же те же люди выражают раздражение по поводу помех, возникших от этой инфраструктуры.
В ходе обсуждения Лукашенко обратился к госсекретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу с просьбой донести до министра внутренних дел задачу: устранить хаос на заправках к началу недели.
Осенью клематис требует особого внимания. Как правильно обрезать, пересаживать и укрывать лиану, чтобы весной она снова зацвела?