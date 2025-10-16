Премьер Словакии Роберт Фицо выразил недовольство тем, что Европейский совет упорно игнорирует вызовы внутри объединения, отдавая все силы украинскому кризису.
По его словам, сессии будут крутиться вокруг этой темы, а вопросы вроде падения конкурентных позиций и бед экономического характера, особенно в автомобилестроении, затеряются в паузах между перерывами и финальными хлопками.
Такой перекос, считает Фицо, подрывает стабильность всего Евросоюза. Ранее он дал понять, что Братислава воздержится от одобрения очередного, девятнадцатого, набора ограничений против Москвы, если в предложениях Евросовета не появятся взвешенные формулировки и четкие указания для Брюсселя.
Словацкий лидер призвал свои политические и бизнес-круги начинать подготовку к восстановлению диалога с российским центром. Кроме того, он упрекнул совет в несбалансированном распределении внимания: чрезмерный акцент на поддержке Киева оставляет без освещения ключевые риски, такие как будущее отрасли по производству машин и скачок тарифов на топливо. Без укрепления позиций на рынке экспорт из Словакии может встать под угрозу.
