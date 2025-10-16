Папа Римский объявил войну политикам: голод стал оружием массового поражения

Верховный понтифик Лев XIV резко раскритиковал практику, когда в сегодняшних противостояниях лишают людей еды, превращая ее в инструмент давления.
По его мнению, такая тактика напрямую нарушает фундаментальное право на существование.
В выступлении на торжестве, посвященном восьмидесятилетию Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, он отметил, что современные столкновения возродили этот бесчеловечный метод, обрекая целые семьи на лишения. Текст обращения распространила пресс-служба Ватикана.
Понтифик также упрекнул руководителей, которые растрачивают усилия на пустые дискуссии, игнорируя нужды подопечных. Он увидел в глобальном дефиците пищи отражение равнодушной рыночной системы, неудачной парадигмы роста и неравного раздела благ.
Ранее совместный отчет организации ООН и Всемирной продовольственной программы зафиксировал резкое ухудшение положения в тринадцати государствах. Пять из них — Судан, Палестина, Южный Судан, Гаити и Мали — балансируют на краю катастрофы и требуют срочной помощи от мирового сообщества.
