Россия раскрыла правду о Кеннеди: 300 страниц секретных архивом

Мир

Архивные материалы, которые российское дипломатическое представительство вручила американской конгрессвумен Анне Паулине Луне, проливают свет на события вокруг гибели 35-го президента США Джона Кеннеди.

Фото: commons.wikimedia.org by Victor Hugo King, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ John F. Kennedy motorcade, Dallas, Texas, Nov. 22, 1963

Объем подбора превышает 300 страниц и содержит стенограммы переговоров между советскими и американскими делегатами, дипломатические депеши, а также внутренние заметки внешнеполитического ведомства и спецслужб СССР.

Эти бумаги теперь доступны на специализированном ресурсе Substack в разделе, посвященном расследованию обстоятельств трагедии 1963 года.

Среди них выделяются сообщения посла Советского Союза в Вашингтоне Анатолия Добрынина, а также меморандум, подготовленный министром иностранных дел Андреем Громыко совместно с главой КГБ Владимиром Семичастным. В нем опровергаются спекуляции западных СМИ относительно возможных контактов предполагаемого исполнителя Ли Харви Освальда с советскими институтами.

Дополнительно в комплекте присутствует раздел с репродукциями первоисточников. Ранее дипломаты Москвы подтвердили журналистам РИА Новости, что встреча с Луной прошла в резиденции посла в столице США, где Александр Дарчиев передал ей подборку из федеральных архивов, основанную на ранее засекреченных советских записях о покушении.