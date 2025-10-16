Архивные материалы, которые российское дипломатическое представительство вручила американской конгрессвумен Анне Паулине Луне, проливают свет на события вокруг гибели 35-го президента США Джона Кеннеди.
Объем подбора превышает 300 страниц и содержит стенограммы переговоров между советскими и американскими делегатами, дипломатические депеши, а также внутренние заметки внешнеполитического ведомства и спецслужб СССР.
Эти бумаги теперь доступны на специализированном ресурсе Substack в разделе, посвященном расследованию обстоятельств трагедии 1963 года.
Среди них выделяются сообщения посла Советского Союза в Вашингтоне Анатолия Добрынина, а также меморандум, подготовленный министром иностранных дел Андреем Громыко совместно с главой КГБ Владимиром Семичастным. В нем опровергаются спекуляции западных СМИ относительно возможных контактов предполагаемого исполнителя Ли Харви Освальда с советскими институтами.
Дополнительно в комплекте присутствует раздел с репродукциями первоисточников. Ранее дипломаты Москвы подтвердили журналистам РИА Новости, что встреча с Луной прошла в резиденции посла в столице США, где Александр Дарчиев передал ей подборку из федеральных архивов, основанную на ранее засекреченных советских записях о покушении.
