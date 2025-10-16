Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ракеты Tomahawk подожгут Европу: Сакс назвал истинную цель США на Украине
Лицо плывёт, как после бессонной ночи: один напиток способен всё вернуть на место
Мобилизация по-украински: годных к армии почти не осталось — Киев мобилизует всех
Газпром раскрывает карты: Вьетнам ждет энергетическая революция
Катар рвет газовые нити ЕС: СПГ в блокаде от CSDDD
Украинские дроны сеют смерть: Белгородская область вновь под ударом
Судьбоносное решение: Бельгия против, но Еврокомиссия планирует изъять активы России до конца этого года
Россия зовёт Кубу на штурм туристического рынка: миллиарды на кону
Саатсеский сапог запечатан: Россия теряет последний коридор в Европу

Россия раскрыла правду о Кеннеди: 300 страниц секретных архивом

1:29
Мир

Архивные материалы, которые российское дипломатическое представительство вручила американской конгрессвумен Анне Паулине Луне, проливают свет на события вокруг гибели 35-го президента США Джона Кеннеди.

John F. Kennedy motorcade, Dallas, Texas, Nov. 22, 1963
Фото: commons.wikimedia.org by Victor Hugo King, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
John F. Kennedy motorcade, Dallas, Texas, Nov. 22, 1963

Объем подбора превышает 300 страниц и содержит стенограммы переговоров между советскими и американскими делегатами, дипломатические депеши, а также внутренние заметки внешнеполитического ведомства и спецслужб СССР.

Эти бумаги теперь доступны на специализированном ресурсе Substack в разделе, посвященном расследованию обстоятельств трагедии 1963 года.

Среди них выделяются сообщения посла Советского Союза в Вашингтоне Анатолия Добрынина, а также меморандум, подготовленный министром иностранных дел Андреем Громыко совместно с главой КГБ Владимиром Семичастным. В нем опровергаются спекуляции западных СМИ относительно возможных контактов предполагаемого исполнителя Ли Харви Освальда с советскими институтами.

Дополнительно в комплекте присутствует раздел с репродукциями первоисточников. Ранее дипломаты Москвы подтвердили журналистам РИА Новости, что встреча с Луной прошла в резиденции посла в столице США, где Александр Дарчиев передал ей подборку из федеральных архивов, основанную на ранее засекреченных советских записях о покушении.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Наука и техника
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Домашние животные
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
Новости спорта
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
Популярное
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда

Осенью клематис требует особого внимания. Как правильно обрезать, пересаживать и укрывать лиану, чтобы весной она снова зацвела?

Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Локомобили: как автомобили меняют правила игры на рельсах сегодня Сергей Милешкин Санкции для телевизора, исключения для бизнеса: как Лондон воюет с Россией — на бумаге Юрий Бочаров Разруха вместо мира: Трамп снова хочет решать украинский вопрос Любовь Степушова
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк, помидор, который поражает вкусом
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк, помидор, который поражает вкусом
Последние материалы
Рим возвращается в Крым: археологи нашли древнюю крепость с видом на Керченский пролив
Грядка без сорняков и полива: способ, который навсегда меняет отношение к огурцам
Стрелка на нуле — кошелёк в минусе: как привычка дотянуть до заправки убивает двигатель
Нестандартный багаж: как пройти регистрацию без скандалов и переплат и как пронести громоздкий багаж
Когда охота — как самоубийство: кто бросает вызов ядовитым змеям и всегда побеждает
Тело вибрирует, как перегруженная система: невидимый сбой, который чувствуется кожей
Анастасия Решетова раскрыла семейные тайны: трудности с сыном и ссоры с Тимати
Локомобили: как автомобили меняют правила игры на рельсах сегодня
Венгрия установила рекорд по закупкам российского газа — Европа негодует
Россия раскрыла правду о Кеннеди: 300 страниц секретных архивом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.