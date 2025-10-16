Ким Чен Ын едет в Крым: вот что скрывается за неожиданным приглашением

Спикер законодательного собрания Крыма Владимир Константинов обратился к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну с предложением приехать на полуостров в качестве гостя.

Ким Чен Ын

Это приглашение он передал от лица главы республики и местных жителей.

Недавно Константинов сам побывал в КНДР с деловой поездкой в октябре, войдя в состав группы представителей партии "Единая Россия". В беседе на волнах радио "Спутник в Крыму" он отметил особое отношение к позиции Пхеньяна, выразив признательность за своевременную помощь в непростой ситуации и подчеркнув солидарность в ключевой момент.

По его оценке, Ким Чен Ын предстает динамичным и проницательным деятелем, который глубоко погружен в международные реалии, включая развитие событий на Украине. Лидер полностью осознает масштаб ответственности за судьбу своей страны, добавил спикер.

Константинов охарактеризовал КНДР как динамично развивающуюся нацию с внушительными перспективами, передовыми сооружениями, солидным научным багажом и искренним интересом к расширению связей с Россией. В стране немало жителей, свободно общающихся по-русски, а изучение языка активно стимулируется на государственном уровне.