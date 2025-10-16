Таймер запущен: замороженные активы России превратят в оружие против Москвы

В Брюсселе на пресс-конференции еврокомиссар по вопросам обороны и космических разработок Андрюс Кубилюс представил план мер по укреплению европейской обороны к 2030 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Евросоюз

В его рамках Брюссель намерен завершить процедуру изъятия заблокированных российских средств к концу следующего года, как указано в официальном изложении на портале Еврокомиссии.

Кубилюс акцентировал внимание на механизме, который подразумевает преобразование этих ресурсов в финансовую поддержку для Киева, ориентированную прежде всего на оборонные нужды. По его видению, Украина со временем станет важным союзником Европы, внося вклад через передовые технологии и накопленный боевой опыт.

Идея такого подхода прозвучала еще в сентябре от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая предлагала оформить займ для Киева за счет этих активов. Возврат средств, по ее словам, возможен лишь при условии, если Москва выполнит обязательства по компенсациям ущерба. Однако в структурах Евросоюза пока нет полного единства по этому вопросу.

С российской стороны подобные инициативы неоднократно встречали резкую отповедь. Председатель комитета Совета Федерации по внешним связям Григорий Карасин ранее охарактеризовал требования Киева о компенсациях как чистой демагогии.

Внешнеполитическое ведомство Москвы неоднократно квалифицировало блокировку средств как прямое воровство, затрагивающее как частные, так и суверенные ресурсы. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что в случае конфискации на Западе Россия задействует ответные инструменты, включая отказ от возврата депозитов западных финансовых институтов в отечественных банках.