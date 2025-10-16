Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия раскрыла карты: 300 страниц правды об убийстве Кеннеди
Парламент Грузии сделал ход конём: прозападным политикам перекрывают кислород
Не корми врага в горшке: одна ошибка в удобрении — и декабрист сбросит все бутоны
Робокоп на четырёх лапах: Китай запустил секретный проект в полиции
Рестораны против: почему вам не разрешат приносить и есть свою еду в заведении
США и Турция пошли ва-банк: Газа, Украина и Иран в одном уравнении
Ошибка новичка — доверять сервису вслепую: как самому провести диагностику
Биологический удар по раку: природа придумала то, чего не смогла химия
Мир снова пакует чемоданы: туризм бьёт рекорды, но цены готовят неприятный сюрприз

Таймер запущен: замороженные активы России превратят в оружие против Москвы

Мир

В Брюсселе на пресс-конференции еврокомиссар по вопросам обороны и космических разработок Андрюс Кубилюс представил план мер по укреплению европейской обороны к 2030 году.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Евросоюз

В его рамках Брюссель намерен завершить процедуру изъятия заблокированных российских средств к концу следующего года, как указано в официальном изложении на портале Еврокомиссии.

Кубилюс акцентировал внимание на механизме, который подразумевает преобразование этих ресурсов в финансовую поддержку для Киева, ориентированную прежде всего на оборонные нужды. По его видению, Украина со временем станет важным союзником Европы, внося вклад через передовые технологии и накопленный боевой опыт.

Идея такого подхода прозвучала еще в сентябре от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая предлагала оформить займ для Киева за счет этих активов. Возврат средств, по ее словам, возможен лишь при условии, если Москва выполнит обязательства по компенсациям ущерба. Однако в структурах Евросоюза пока нет полного единства по этому вопросу.

С российской стороны подобные инициативы неоднократно встречали резкую отповедь. Председатель комитета Совета Федерации по внешним связям Григорий Карасин ранее охарактеризовал требования Киева о компенсациях как чистой демагогии.

Внешнеполитическое ведомство Москвы неоднократно квалифицировало блокировку средств как прямое воровство, затрагивающее как частные, так и суверенные ресурсы. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что в случае конфискации на Западе Россия задействует ответные инструменты, включая отказ от возврата депозитов западных финансовых институтов в отечественных банках.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
15 минут — и готов десерт, которому позавидует итальянская кофейня: тирамису без яиц и выпечки
Еда и рецепты
15 минут — и готов десерт, которому позавидует итальянская кофейня: тирамису без яиц и выпечки
Железо не прощает спешки: как привычка сразу глушить мотор оборачивается капремонтом
Авто
Железо не прощает спешки: как привычка сразу глушить мотор оборачивается капремонтом
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Наука и техника
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Популярное
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда

Осенью клематис требует особого внимания. Как правильно обрезать, пересаживать и укрывать лиану, чтобы весной она снова зацвела?

Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Разруха вместо мира: Трамп снова хочет решать украинский вопрос Любовь Степушова Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны Сергей Милешкин Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Последние материалы
Ошибка новичка — доверять сервису вслепую: как самому провести диагностику
Биологический удар по раку: природа придумала то, чего не смогла химия
Мир снова пакует чемоданы: туризм бьёт рекорды, но цены готовят неприятный сюрприз
Сталь под кожей: подтягивания превращают тело в машину контроля и выносливости
Мозг в каждом щупальце: под водой обитает мифическое существо, которое думает телом
Грэмми мимо кассы: почему продюсер Цыганов высмеял попытку Валерии получить престижную награду
Запад роет себе яму: политолог раскрыл последствия санкций против России
Сливки и кофе объединяются — рецепт, который заставит вас навсегда забыть о покупном мороженом
Спина, грудь, лицо — карта стресса: как кожа мстит за переживания
Богатство под слоем пыли: вещи на чердаке, которые могут превратить вас в миллионера
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.