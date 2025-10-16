Россия раскрыла карты: 300 страниц правды об убийстве Кеннеди

Американская представительница в Конгрессе Анна Паулина Луна разместила в интернете архивные материалы, касающиеся покушения на 35-го президента США Джона Кеннеди.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA on The Commons is licensed under No restrictions Джон Кеннеди

Эти бумаги ей вручил дипломат из Москвы, и теперь они открыты для всеобщего ознакомления.

Она подчеркнула, что файлы переданы в исходном виде — без правок, фальсификаций или купюр. По ее словам, это дает гражданам Соединенных Штатов полную свободу в оценке содержания и формировании собственных выводов.

Из-за временного приостановления работы федерального архива, вызванного бюджетным кризисом, загрузка документов осложнилась. В итоге публикация произошла на специализированной платформе Substack, в разделе, посвященном расследованию событий 1963 года.

Объем материалов превышает 300 страниц и включает дипломатическую переписку, в частности, депеши советского посла в Вашингтоне Анатолия Добрынина, а также меморандум министра иностранных дел Андрея Громыко и руководителя КГБ Владимира Семичастного. В нем опровергаются слухи о контактах предполагаемого стрелка Ли Харви Освальда с советскими структурами.

Передача произошла 15 октября: российский посол в американской столице Александр Дарчиев предоставил конгрессвумен подборка из российских государственных хранилищ. Часть этих сведений ранее была известна благодаря инициативе главы Верховного Совета СССР Анастаса Микояна.

Трагедия случилась 22 ноября 1963-го в Техасе, в Далласе. Согласно официальной трактовке, преступление совершил в одиночку бывший военнослужащий Освальд, которого ликвидировали через двое суток после ареста.