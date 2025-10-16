Парламент Грузии сделал ход конём: прозападным политикам перекрывают кислород

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Законодательный орган Грузии в четверг завершил рассмотрение изменений в норматив о высшей судебной инстанции, одобрив их на финальной стадии.

Грузинский флаг
Фото: flickr.com by Frank Miller, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Грузинский флаг

Эти нововведения вводят запрет на участие в общественной политике для тех, кто связан с объединениями, признанными вне закона.

Спикер законодательного собрания Шалва Папуашвили объявил итоги голосования: 82 парламентария поддержали инициативу без возражений. Процесс транслировался онлайн на официальном ресурсе органа власти.

Суть реформ заключается в том, чтобы после признания объединения не соответствующим основному закону его активистам и ассоциированным фигурам закрыть доступ к избирательным кампаниям, руководящим постам в госструктурах и иной партийной работе. Такие ограничения действуют пожизненно, а любые контакты с подобными персонами влекут финансовые санкции.

Правящее формирование "Грузинская мечта" опирается на выводы специальной группы депутатов и в скором времени подаст иск в высшую инстанцию с просьбой аннулировать статус партии "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили, а также ее предполагаемых союзников. Комиссия по изучению нарушений эпохи Саакашвили функционировала с февраля по август этого года.

Ранее, в середине весны, депутаты утвердили норму, позволяющую высшему суду блокировать объединения, чьи взгляды дублируют запрещенные ранее структуры.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
