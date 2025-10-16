Робокоп на четырёх лапах: Китай запустил секретный проект в полиции

В восточном Китае, в провинции Чжэцзян, стражи порядка города Ханчжоу ввели в оборот механических четвероногих помощников для обхода городских артерий.
Об этом поведала издание Global Times, отметив, что подобные эксперименты набирают обороты по всей стране.
Ранее, в мае, в южном Шэньчжэне такие устройства уже тестировали на вокзалах, где они помогали в поддержании порядка. Теперь в ханчжоуском районе Цинбо, на улице Наньшань, четвероногий гаджет вышел на маршрут, чтобы поддерживать коллег из полиции в их ежедневных рейдах.
Устройство пока находится на этапе полевых проверок, как уточнили представители городской администрации. Оснащенное продвинутым алгоритмом машинного обучения и камерой с четким изображением, оно самостоятельно анализирует пространство вокруг и выдает обоснованные выводы на основе собранной информации.
По словам чиновников, механический патрульный фиксирует типичные мелкие проступки: неправильно припаркованные машины, препятствия на проезжей части или нелегальные подключения к сети.
При обнаружении он сразу запускает съемку, а полученные материалы потом идут в дело для расследований. На одном заряде автономности хватает на три-четыре часа непрерывной работы.
Власти подчеркивают, что такие новинки позволят оперативным службам оперативнее реагировать на вызовы, поскольку данные стекают в центр в прямом эфире. Это освободит сотрудников от скучной рутины, дав им больше времени на серьезные задачи. После завершения тестового периода зона покрытия и спектр обязанностей машины планируют значительно прирастить.
Ханчжоу, столица провинции, славится своей красотой и древней историей — его часто ставят в один ряд с Сучжоу как жемчужину Поднебесной. Здесь же бурлит центр инноваций: цифровизация и алгоритмы машинного мышления процветают, а гиганты вроде Alibaba и DeepSeek обосновали свои главные офисы именно в этом уголке.
