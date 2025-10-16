Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рестораны против: почему вам не разрешат приносить и есть свою еду в заведении
США и Турция пошли ва-банк: Газа, Украина и Иран в одном уравнении
Ошибка новичка — доверять сервису вслепую: как самому провести диагностику
Биологический удар по раку: природа придумала то, чего не смогла химия
Мир снова пакует чемоданы: туризм бьёт рекорды, но цены готовят неприятный сюрприз
Сталь под кожей: подтягивания превращают тело в машину контроля и выносливости
Мозг в каждом щупальце: под водой обитает мифическое существо, которое думает телом
Грэмми мимо кассы: почему продюсер Цыганов высмеял попытку Валерии получить престижную награду
Запад роет себе яму: политолог раскрыл последствия санкций против России

Робокоп на четырёх лапах: Китай запустил секретный проект в полиции

Мир

В восточном Китае, в провинции Чжэцзян, стражи порядка города Ханчжоу ввели в оборот механических четвероногих помощников для обхода городских артерий.

Китай
Фото: pixabay.com by PPPSDavid is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Китай

Об этом поведала издание Global Times, отметив, что подобные эксперименты набирают обороты по всей стране.

Ранее, в мае, в южном Шэньчжэне такие устройства уже тестировали на вокзалах, где они помогали в поддержании порядка. Теперь в ханчжоуском районе Цинбо, на улице Наньшань, четвероногий гаджет вышел на маршрут, чтобы поддерживать коллег из полиции в их ежедневных рейдах.

Устройство пока находится на этапе полевых проверок, как уточнили представители городской администрации. Оснащенное продвинутым алгоритмом машинного обучения и камерой с четким изображением, оно самостоятельно анализирует пространство вокруг и выдает обоснованные выводы на основе собранной информации.

По словам чиновников, механический патрульный фиксирует типичные мелкие проступки: неправильно припаркованные машины, препятствия на проезжей части или нелегальные подключения к сети.

При обнаружении он сразу запускает съемку, а полученные материалы потом идут в дело для расследований. На одном заряде автономности хватает на три-четыре часа непрерывной работы.

Власти подчеркивают, что такие новинки позволят оперативным службам оперативнее реагировать на вызовы, поскольку данные стекают в центр в прямом эфире. Это освободит сотрудников от скучной рутины, дав им больше времени на серьезные задачи. После завершения тестового периода зона покрытия и спектр обязанностей машины планируют значительно прирастить.

Ханчжоу, столица провинции, славится своей красотой и древней историей — его часто ставят в один ряд с Сучжоу как жемчужину Поднебесной. Здесь же бурлит центр инноваций: цифровизация и алгоритмы машинного мышления процветают, а гиганты вроде Alibaba и DeepSeek обосновали свои главные офисы именно в этом уголке.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Наука и техника
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Наука и техника
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Наука и техника
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Популярное
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда

Осенью клематис требует особого внимания. Как правильно обрезать, пересаживать и укрывать лиану, чтобы весной она снова зацвела?

Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Разруха вместо мира: Трамп снова хочет решать украинский вопрос Любовь Степушова Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны Сергей Милешкин Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Последние материалы
Ошибка новичка — доверять сервису вслепую: как самому провести диагностику
Биологический удар по раку: природа придумала то, чего не смогла химия
Мир снова пакует чемоданы: туризм бьёт рекорды, но цены готовят неприятный сюрприз
Сталь под кожей: подтягивания превращают тело в машину контроля и выносливости
Мозг в каждом щупальце: под водой обитает мифическое существо, которое думает телом
Грэмми мимо кассы: почему продюсер Цыганов высмеял попытку Валерии получить престижную награду
Запад роет себе яму: политолог раскрыл последствия санкций против России
Сливки и кофе объединяются — рецепт, который заставит вас навсегда забыть о покупном мороженом
Спина, грудь, лицо — карта стресса: как кожа мстит за переживания
Богатство под слоем пыли: вещи на чердаке, которые могут превратить вас в миллионера
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.