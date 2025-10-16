Робокоп на четырёх лапах: Китай запустил секретный проект в полиции

В восточном Китае, в провинции Чжэцзян, стражи порядка города Ханчжоу ввели в оборот механических четвероногих помощников для обхода городских артерий.

Фото: pixabay.com by PPPSDavid is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Китай

Об этом поведала издание Global Times, отметив, что подобные эксперименты набирают обороты по всей стране.

Ранее, в мае, в южном Шэньчжэне такие устройства уже тестировали на вокзалах, где они помогали в поддержании порядка. Теперь в ханчжоуском районе Цинбо, на улице Наньшань, четвероногий гаджет вышел на маршрут, чтобы поддерживать коллег из полиции в их ежедневных рейдах.

Устройство пока находится на этапе полевых проверок, как уточнили представители городской администрации. Оснащенное продвинутым алгоритмом машинного обучения и камерой с четким изображением, оно самостоятельно анализирует пространство вокруг и выдает обоснованные выводы на основе собранной информации.

По словам чиновников, механический патрульный фиксирует типичные мелкие проступки: неправильно припаркованные машины, препятствия на проезжей части или нелегальные подключения к сети.

При обнаружении он сразу запускает съемку, а полученные материалы потом идут в дело для расследований. На одном заряде автономности хватает на три-четыре часа непрерывной работы.

Власти подчеркивают, что такие новинки позволят оперативным службам оперативнее реагировать на вызовы, поскольку данные стекают в центр в прямом эфире. Это освободит сотрудников от скучной рутины, дав им больше времени на серьезные задачи. После завершения тестового периода зона покрытия и спектр обязанностей машины планируют значительно прирастить.

Ханчжоу, столица провинции, славится своей красотой и древней историей — его часто ставят в один ряд с Сучжоу как жемчужину Поднебесной. Здесь же бурлит центр инноваций: цифровизация и алгоритмы машинного мышления процветают, а гиганты вроде Alibaba и DeepSeek обосновали свои главные офисы именно в этом уголке.