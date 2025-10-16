Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рестораны против: почему вам не разрешат приносить и есть свою еду в заведении
Ошибка новичка — доверять сервису вслепую: как самому провести диагностику
Биологический удар по раку: природа придумала то, чего не смогла химия
Мир снова пакует чемоданы: туризм бьёт рекорды, но цены готовят неприятный сюрприз
Сталь под кожей: подтягивания превращают тело в машину контроля и выносливости
Мозг в каждом щупальце: под водой обитает мифическое существо, которое думает телом
Грэмми мимо кассы: почему продюсер Цыганов высмеял попытку Валерии получить престижную награду
Запад роет себе яму: политолог раскрыл последствия санкций против России
Сливки и кофе объединяются — рецепт, который заставит вас навсегда забыть о покупном мороженом

США и Турция пошли ва-банк: Газа, Украина и Иран в одном уравнении

Мир

В дипломатических кругах отметили недавний обмен мнениями между главой внешнеполитического ведомства Турции Хаканом Фиданом и американским коллегой Марко Рубио.

Марко Рубио
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Марко Рубио

Беседа прошла по телефону и охватила несколько острых тем, включая противостояние на востоке Европы, развитие ядерных амбиций Тегерана и кризис в палестинском анклаве, рассказал корреспонденту РИА Новости инсайдер из анкарского министерства.

Собеседник подчеркнул, что акцент в разговоре сделали на шагах для сохранения хрупкого перемирия в Газе и обеспечения стабильных поставок помощи нуждающимся. Кроме того, партнеры разобрали положения декларации, оформленной на встрече в Шарм-эш-Шейхе, чтобы понять, как воплотить ее в жизнь.

В диалоге также затронули динамику событий в Сирии, перспективы диалога по иранской атомной программе и текущее положение дел в российско-украинском споре. Это произошло на фоне глобальных усилий по стабилизации региона.

Ранее, в понедельник, на саммите в египетском курорте лидеры четырех стран — Дональд Трамп из США, Абдель Фаттах ас-Сиси из Египта, Реджеп Тайип Эрдоган из Турции и катарский эмир Тамим бен Хамад Аль Тани — утвердили всесторонний план по разрешению напряженности вокруг Газы. Документ подкрепляет инициативу Трампа по улаживанию давнего арабо-израильского разногласия.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
15 минут — и готов десерт, которому позавидует итальянская кофейня: тирамису без яиц и выпечки
Еда и рецепты
15 минут — и готов десерт, которому позавидует итальянская кофейня: тирамису без яиц и выпечки
Котлеты перестанут быть сухими: вся магия — в одном стакане, который всегда под рукой
Еда и рецепты
Котлеты перестанут быть сухими: вся магия — в одном стакане, который всегда под рукой
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Новости спорта
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Популярное
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда

Осенью клематис требует особого внимания. Как правильно обрезать, пересаживать и укрывать лиану, чтобы весной она снова зацвела?

Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Разруха вместо мира: Трамп снова хочет решать украинский вопрос Любовь Степушова Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны Сергей Милешкин Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Последние материалы
Ошибка новичка — доверять сервису вслепую: как самому провести диагностику
Биологический удар по раку: природа придумала то, чего не смогла химия
Мир снова пакует чемоданы: туризм бьёт рекорды, но цены готовят неприятный сюрприз
Сталь под кожей: подтягивания превращают тело в машину контроля и выносливости
Мозг в каждом щупальце: под водой обитает мифическое существо, которое думает телом
Грэмми мимо кассы: почему продюсер Цыганов высмеял попытку Валерии получить престижную награду
Запад роет себе яму: политолог раскрыл последствия санкций против России
Сливки и кофе объединяются — рецепт, который заставит вас навсегда забыть о покупном мороженом
Спина, грудь, лицо — карта стресса: как кожа мстит за переживания
Богатство под слоем пыли: вещи на чердаке, которые могут превратить вас в миллионера
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.