США и Турция пошли ва-банк: Газа, Украина и Иран в одном уравнении

В дипломатических кругах отметили недавний обмен мнениями между главой внешнеполитического ведомства Турции Хаканом Фиданом и американским коллегой Марко Рубио.
Беседа прошла по телефону и охватила несколько острых тем, включая противостояние на востоке Европы, развитие ядерных амбиций Тегерана и кризис в палестинском анклаве, рассказал корреспонденту РИА Новости инсайдер из анкарского министерства.
Собеседник подчеркнул, что акцент в разговоре сделали на шагах для сохранения хрупкого перемирия в Газе и обеспечения стабильных поставок помощи нуждающимся. Кроме того, партнеры разобрали положения декларации, оформленной на встрече в Шарм-эш-Шейхе, чтобы понять, как воплотить ее в жизнь.
В диалоге также затронули динамику событий в Сирии, перспективы диалога по иранской атомной программе и текущее положение дел в российско-украинском споре. Это произошло на фоне глобальных усилий по стабилизации региона.
Ранее, в понедельник, на саммите в египетском курорте лидеры четырех стран — Дональд Трамп из США, Абдель Фаттах ас-Сиси из Египта, Реджеп Тайип Эрдоган из Турции и катарский эмир Тамим бен Хамад Аль Тани — утвердили всесторонний план по разрешению напряженности вокруг Газы. Документ подкрепляет инициативу Трампа по улаживанию давнего арабо-израильского разногласия.
